Зніміть це негайно: 3 головних антитренди осені

Всіма улюблені масивні кросівки цієї осені втратили свою актуальність.

Український дизайнер Андре Тан назвав п’ять головних антітренд в одязі цієї осені.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню "Обозреватель".

Масивні кросівки

Масивні кросівки в антітренд

Вони довгий час були на піку популярності, але цієї осені вже не актуальні.

Джинси з дірками

Вибирайте більш закриті моделі

Джинси з множинними великими дірками і вирізами на колінах вже не актуальні. За висловом Андре Тана, "в цьому вже навіть не ховають".

Оверсайз

Оверсайз більше не в моді

Об’ємні худі і оверсайз одяг теж більше не в моді. Замість цього зараз актуальні об’ємні і подовжені рукава.

Також Андре Тан назвав головні помилки в гардеробі у жінок і чоловіків. За його словами, це поєднання чотирьох і більше кольорів, коли одягається "все найкраще відразу", погано підібране взуття та аксесуари, занадто яскравий макіяж в ранковий і денний час.

Раніше Андре Тан розповів, що буде в тренді цієї осені і взимку.