Зніміть це негайно: 3 головних антитренди осені
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Всіма улюблені масивні кросівки цієї осені втратили свою актуальність.
Український дизайнер Андре Тан назвав п’ять головних антітренд в одязі цієї осені.
Про це він розповів в інтерв’ю виданню "Обозреватель".
Масивні кросівки
Вони довгий час були на піку популярності, але цієї осені вже не актуальні.
Джинси з дірками
Джинси з множинними великими дірками і вирізами на колінах вже не актуальні. За висловом Андре Тана, "в цьому вже навіть не ховають".
Оверсайз
Об’ємні худі і оверсайз одяг теж більше не в моді. Замість цього зараз актуальні об’ємні і подовжені рукава.
Також Андре Тан назвав головні помилки в гардеробі у жінок і чоловіків. За його словами, це поєднання чотирьох і більше кольорів, коли одягається "все найкраще відразу", погано підібране взуття та аксесуари, занадто яскравий макіяж в ранковий і денний час.
Раніше Андре Тан розповів, що буде в тренді цієї осені і взимку.
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