5 секретов плоского живота от Марины Боржемской

Жир в нижней области живота является проблемной зоной для многих женщин.

С приходом осени, когда то и дело тянет съесть что-нибудь сладкое и калорийное, нужно с особенной тщательностью следить за своей фигурой. Звездный тренер Марина Боржемская назвала главные правила питания, необходимые для плоского живота.

Своими секретами она поделилась в Инстаграм.

5 правил питания для плоского живота

Откажитесь от фастфуда, замороженных полуфабрикатов, сахара и трансжиров. Важно не просто создать временный дефицит калорий, а поменять свои пищевые привычки. Лимонады и сладкие фруктовые соки лучше замените водой и травяными чаями, шоколад — несладкими яблоками, а сладкий кофе с топпингами — на черный кофе без сахара. Ещё один важный момент — употребление клетчатки. Как только вы увеличите количество свежих овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов в рационе, чувство сытости будет приходить гораздо быстрее, и вас будет меньше тянуть на быстрые углеводы. Добавьте белок и займитесь спортом. Мышцы сжигают жир даже в состоянии покоя, поэтому высококачественные растительные белки и регулярные физические упражнения помогут быстрее получить подтянутое здоровое тело. Ешьте медленно. Относитесь к приемам пищи с большим уважением: сервируйте стол, выбирайте свежие продукты, уделяйте достаточно времени.

Боржемская также назвала основные факторы, которые приводят к накоплению жира. Это отсутствие регулярных физических упражнений, недостаток сна, стресс и вредная еда.

Ранее Марина Боржемская рассказала о важности сна при похудении. По ее словам, люди, которые плохо спят, больше переедают в течение дня.