5 секретів плаского живота від Марини Боржемської

Жир в нижній області живота є проблемною зоною для багатьох жінок.

З приходом осені, коли раз у раз тягне з’їсти що-небудь солодке і калорійне, потрібно з особливою ретельністю стежити за своєю фігурою. Зірковий тренер Марина Боржемська назвала головні правила харчування, необхідні для плаского живота.

Своїми секретами вона поділилася в Інстаграм.

5 правил харчування для плоского живота

Відмовтеся від фастфуду, заморожених напівфабрикатів, цукру і трансжирів. Важливо не просто створити тимчасовий дефіцит калорій, а поміняти свої харчові звички. Лимонади і солодкі фруктові соки краще замініть водою і трав’яними чаями, шоколад — несолодкими яблуками, а солодку каву з топінгами — на чорну каву без цукру. Ще один важливий момент — вживання клітковини. Як тільки ви збільшите кількість свіжих овочів, фруктів і цільнозернових продуктів в раціоні, почуття ситості буде приходити набагато швидше, і вас буде менше тягнути на швидкі вуглеводи. Додайте білок і займіться спортом. М’язи спалюють жир навіть у стані спокою, тому високоякісні рослинні білки і регулярні фізичні вправи допоможуть швидше отримати підтягнуте здорове тіло. Їжте повільно. Ставтеся до прийомів їжі з великою повагою: накривайте стіл, вибирайте свіжі продукти, приділяйте достатньо часу.

Боржемська також назвала основні фактори, які призводять до накопичення жиру. Це відсутність регулярних фізичних вправ, недолік сну, стрес і шкідлива їжа.

Раніше Марина Боржемська розповіла про важливість сну при схудненні. За її словами, люди, які погано сплять, більше переїдають протягом дня.