Новолуние 7 сентября: смело загадывайте желания, но не давайте денег в долг

До Новолуния необходимо заняться чисткой своего пространства, а в Новолуние поставить новые цели.

Не секрет, что фазы Луны оказывают сильное влияние на жизнь человека. Так, например, в зависимости от того, в какой фазе находится Луна во время стрижки, зависит здоровье наших волос. Также Луна значительно влияет и на наше общее самочувствие. Новолуние же — это мощный энергетически период, к которому нужно подготовиться.

"Телеграф" расскажет, какими будут особенности новолуния 7 сентября.

Новолуние в сентябре 2021: время

Новолуние пройдет 7 сентября 2021 года в 3:51 по Киеву. Небесное тело будет находиться в знаке Дева. Трин Солнца и Урана будет способствовать реализации планов и поставленных целей.

Что можно делать в новолуние 7 сентября

Ставить планы и цели, работать с картой желаний. Новолуние 7 сентября будет особенно способствовать воплощению целей, которые касаются финансовых целей и желаний, вопросов здоровья, внешности и целей, связанных с похудением.

Давать старт новым проектам, начинать заниматься новыми хобби и увлечениями. Вместе с ростом Луны будет расти и ваше новое "детище".

Что нельзя делать в новолуние 7 сентября

7 сентября начинается первый Лунный день и он задаёт ритм всему лунному месяцу, поэтому в этот день так важно избегать ссор и негатива.

В первый лунный день важно внимательно относится ко всему, что вы говорите вслух-избегайте негативных формулировок. Тем, что мы произносим, мы также притягиваем определенные события.

В этот день не рекомендуется употреблять алкоголь.

Не берите и не давайте в долг деньги: так вы растрачиваете энергию.

Лунный календарь на сентябрь 2021

Лунный календарь на сентябрь 2021

Как писал "Телеграф", сентябрь принесет нам несколько серьезных магнитных бурь.