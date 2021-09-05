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Молодик 7 вересня: сміливо загадуйте бажання, але не давайте грошей у борг

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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Молодик 7 вересня Новина оновлена 04 вересня 2021, 12:33
Молодик 7 вересня

До Нового місяця необхідно зайнятися чисткою свого простору, а у сам Молодик поставити нові цілі.

Не секрет, що фази Місяця мають сильний вплив на життя людини. Так, наприклад, в залежності від того, в якій фазі знаходиться Місяць під час стрижки, залежить здоров’я нашого волосся. Також Місяць значно впливає і на наше загальне самопочуття. Молодик же — це потужний енергетично період, до якого потрібно підготуватися.

"Телеграф" розповість, якими будуть особливості молодика 7 вересня.

Молодик у вересні 2021: час

Молодик пройде 7 вересня 2021 року о 3:51 за київським часом. Небесне тіло буде перебувати в знаку Діва. Трин Сонця і Урана сприятиме реалізації планів і поставлених цілей.

Що можна робити у молодик 7 вересня

  • Ставити плани і цілі, працювати з картою бажань. Молодик 7 вересня буде особливо сприяти втіленню цілей, які стосуються фінансових цілей і бажань, питань здоров’я, зовнішності і цілей, пов’язаних зі схудненням.
  • Давати старт новим проектам, починати займатися новими хобі та захопленнями. Разом зі зростанням Місяця буде рости і ваше нове "дітище".

Що не можна робити у молодик 7 вересня

  • 7 вересня розпочинається перший Місячний день і він задає ритм всьому місячному місяцю, тому в цей день так важливо уникати сварок і негативу.
  • У перший місячний день важливо уважно ставиться до всього, що ви говорите вголос-уникайте негативних формулювань. Тим, що ми вимовляємо, ми також притягуємо певні події.
  • У цей день не рекомендується вживати алкоголь.
  • Не беріть і не давайте в борг гроші: так ви розтрачуєте енергію.

Місячний календар на вересень 2021

Місячний календар на вересень 2021
Місячний календар на вересень 2021

Як писав "Телеграф", вересень принесе нам кілька серйозних магнітних бур.

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