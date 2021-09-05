Максимально благоприятное время: астролог составила гороскоп на неделю 6-12 сентября

Неделя отлично подходит для выполнения сложных дел. Из любой ситуации можно будет извлечь выгоду.

Практически вся неделя благоприятна, в личных и деловых отношениях – мир и гармония. С понедельника по пятницу обстоятельства складываются благоприятно для любых дел и процессов. Желательно запланировать на это время все самое важное и сложное, т.к. уже со следующей недели внешняя атмосфера станет очень напряженной, особенно для сферы личных отношений и делового партнерства. Поэтому, пользуйтесь благоприятными возможностями текущей недели по максимуму, не откладывайте на потом то, что все равно придется делать в ближайшие недели. До 11 сентября есть все условия, чтобы выйти из любой ситуации с выгодой и пользой, по крайней мере, с наименьшими потерями.

Об этом "Телеграфу" рассказала астролог Марина Скади.

Однако в субботу и воскресенье, могут произойти события, которые заставят вас поменять планы, посмотреть иначе на своих партнеров, засомневаться в их честности. Не делайте преждевременных выводов, взвешивайте все за и против, проверяйте информацию и принимайте решения, пользуясь разумом и волей.

Новолуние в Деве 7 сентября в 03:52 по киевскому времени, способствует благоприятным обновлениям. Девиз периода 6 – 12 сентября 2021: «Открываем новые грани и границы»! Но, прежде всего, нужно опираться на логику, при этом мыслить глобально и новаторски. Вселенная посылает нам энергии, способные преобразовать наши планы и намерения в реальность. Отбросьте все сомнения и страхи, и с уверенностью входите в новый лунный цикл.

В понедельник, 6 сентября, убывающая Луна в Деве, день перед Новолунием ощущается многими – люди чувствуют себя подавленными, домашние животные ведут себя беспокойно. Венера, планета красоты и любви в квадратуре с ретро Плутоном, способствует напряженным личным и деловым взаимоотношениям. Люди нарушают договоренности, возможен даже разрыв партнерских отношений под влиянием сложившихся обстоятельств. Марс в гармоничном аспекте с ретро Плутоном способствует эффективной самостоятельной деятельности, индивидуальной работе. Восстанавливаются физические силы, можно сделать огромное количество дел в этот день, активность помогает справляться со сложными эмоциональными состояниями, ведь накануне новолуния, мрачные мысли посещают многих людей.

Во вторник, 7 сентября – Новолуние в Деве в 14-м градусе в 03:52 по киевскому времени в трине с ретро Ураном, дает искрящую, кипучую энергию. Приходят совершенно неожиданные идеи, эмоции, импульсы действий и способы восприятия окружающего мира. В этот день Венера в гармоничном аспекте с ретро Юпитером, — благоприятное стечение обстоятельств дает шанс решительно изменить жизнь к лучшему, запустить новый проекты, привлечь инвесторов, внимание публики. Любую сложную ситуацию или конфликт, возникшие ранее, можно устранить. Хороший день для юридических дел, работы с документами, решения вопросов связанных с высшим образованием и сферой зарубежья. Луна соединяется с Марсом, в гармоничном аспекте с Плутоном – вечер очень эффективен для бизнеса, материальных дел, имущественных вопросов. Хороший день для запуска рекламы, заявления о себе, демонстрации своих работ, разговоров с влиятельными людьми о деньгах, необходимой помощи, с целью продвижения своих интересов. Период Луны без курса в этот день – с 22:24 до 06:19 утра 8 сентября.

В среду, 8 сентября, растущая Луна в Весах в гармоничном аспекте с ретро Сатурном, день приведения своих дел в порядок, для организационных преобразований. Прежние обязанности и заботы напоминают о себе. Большинство людей осторожны и скрытны, дисциплинированы, склонны избегать лишних расходов, и это помогает расставить приоритеты, определиться с дальнейшими планами. Хороший день для успешных контактов с начальством, представителями официальных инстанций, спонсорами, влиятельными людьми. Эмоциональная сдержанность способствует эффективной умственной деятельности, вообще день благоприятен для раздумий и решения серьезных вопросов, споров – легче найти компромисс. Хорошо строить семейные планы.

В четверг, 9 сентября, растущая Луна в Весах в гармоничном аспекте с ретро Юпитером, но в напряжении с ретро Плутоном, соединении с Венерой. Благоприятный день практически для всего, кроме денежной сферы. Ощущаются интенсивные, трансформационный энергии Плутона. Время не подходит для финансовых дел, выяснения спорных вопросов с вышестоящими, влиятельными людьми. Лучше закрыть подобные темы до четверга — заниматься этим в понедельник, вторник или среду. День благоприятен для налаживания взаимоотношений с окружающими, улучшения психологического климата в коллективе, поиска сотрудничества, продвижения своих интересов при помощи партнеров. Хороший день для приема иностранных гостей, начала длительной поездки за рубеж, переговоров со спонсорами и влиятельными людьми. Благотворительность культурным организациям и органам социальной защиты, оказанная в этот день, обязательно в дальнейшем поможет вам расширить свои возможности. День благоприятен для деловой активности, можно успешно решить издательские проблемы.

10 сентября, пятница, растущая Луна в Скорпионе с 09:04 утра, в напряжении с ретро Сатурном, до этого период Луны без курса с 07:48 в знаке Весы. Сложный день, у людей с тонкой душевной организацией может проявиться психические нарушения – страхи, фобии, мании. Очень не желательно в это время начинать разрабатывать что-то новое и встречаться с подозрительными людьми. Возникают неожиданные, но быстропроходящие финансовые трудности, получение прибыли задерживается. Не стоит на этот день планировать сделки купли-продажи, покупку техники или автомобиля. Родители, пожилые родственники могут потребовать помощи. Домашние заботы мешают выполнению служебных обязанностей. Из-за этого возможны конфликтные ситуации в отношениях с начальством, влиятельными людьми и официальными инстанциями, особенно если приходится иметь дело с женщинами.

11 сентября, суббота, растущая Луна в Скорпионе, в оппозиции с ретро Ураном, гармоничном аспекте с ретро Нептуном. Венера входит в знак Скорпиона, где имеет статус изгнания, наступает время страстей, драм и любовных трагедий. До 7 октября — период борьбы, страданий, преодолений. Венера отвечает за финансы, а знак Скорпиона связан с ресурсами других людей, деньгами банков, партнеров. Сегодня стоит избегать решения вопросов, связанных с займами и кредитами. Вторая половина недели кризисная, особенно пятница, суббота и воскресенье. Поэтому старайтесь самые сложные вопросы уладить в первой половине недели, по крайней мере, не позже четверга. Но суббота и воскресенье идеально подходят для интенсивной творческой деятельности, самопознания, отказа от всего старого и бесперспективного. Усиленное воображение, повышение интуиции, хорошее понимание интересов окружающих, помогут решить многие личные проблемы, разобраться со своими внутренними состояниями и освободиться от психологических блоков. Проницательность поможет в практических вопросах, однако, не стоит нагружать себя – затраты психических сил слишком велики, чтобы получить истинное удовлетворение от полученного результата. Позвольте себе отдохнуть, разобраться со своими чувствами и уже в ближайшие дни вы как Птица Феникс сможете возродиться с новыми силами в новом качестве.

12 сентября, воскресенье, растущая Луна в Стрельце с 11:34, до этого период Луны без курса в Скорпионе – с 08:33. Утро достаточно напряженное, усиливаются психические, подсознательные процессы. Для многих это время раздумий, мечтаний, витания в облаках. Вторая половина дня подходит для гармонизации отношений в семье и с любимым человеком. Улучшаются отношения с детьми, усиливается понимание их забот и интересов. Хороший день для совместного участия в общественных мероприятиях, благоприятны покупки. Гармоничный аспект с ретро Сатурном способствует эмоциональной устойчивости, что способствует серьезной работе и решению многих задач. День подходит для серьезных разговоров с родными и близкими, гармонизации взаимоотношений с родителями, пожилыми родственниками. Подходящее время для того, чтобы навести порядок в делах, в отношениях, подумать о планах на будущее. Хорошо протекает общение с близкими и любимыми, отношения с которыми уже устоялись и не требуют перемен.

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