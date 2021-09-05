Максимально сприятливий час: астролог склала гороскоп на тиждень 6-12 вересня

Тиждень відмінно підходить для виконання складних справ. З будь-якої ситуації можна буде отримати вигоду.

Практично весь тиждень сприятливий, в особистих і ділових відносинах — мир і гармонія. З понеділка по п’ятницю обставини складаються сприятливо для будь-яких справ і процесів. Бажано запланувати на цей час все найважливіше і складне, тому що вже з наступного тижня зовнішня атмосфера стане дуже напруженою, особливо для сфери особистих відносин і ділового партнерства. Тому, користуйтеся сприятливими можливостями поточного тижня по максимуму, не відкладайте на потім те, що все одно доведеться робити в найближчі тижні. До 11 вересня є всі умови, щоб вийти з будь-якої ситуації з вигодою і користю або принаймні з найменшими втратами.

Про це "Телеграфу" розповіла астролог Марина Скаді.

Однак в суботу та неділю, можуть відбутися події, які змусять вас змінити плани, подивитися інакше на своїх партнерів, засумніватися в їхній чесності. Не робіть передчасних висновків, зважуйте всі за і проти, перевіряйте інформацію і приймайте рішення, користуючись розумом і волею.

Молодик в Діві 7 вересня в 3:52 за київським часом, сприяє оновленню. Девіз періоду 6 — 12 вересня 2021: «Відкриваємо нові грані і межі»! Але, перш за все, потрібно спиратися на логіку, при цьому мислити глобально і новаторськи. Всесвіт посилає нам енергії, здатні перетворити наші плани і наміри в реальність. Відкиньте всі сумніви і страхи, і з упевненістю входите в новий місячний цикл.

У понеділок, 6 вересня, щербатий Місяць в Діві, день перед Молодиком відчувається багатьма — люди відчувають себе пригніченими, домашні тварини поводяться неспокійно. Венера, планета краси і любові в квадратурі з ретро Плутоном, сприяє напруженим особистим і діловим взаєминам. Люди порушують домовленості, можливий навіть розрив партнерських відносин під впливом обставин, що склалися. Марс в гармонійному аспекті з ретро Плутоном сприяє ефективній самостійній діяльності, індивідуальній роботі. Відновлюються фізичні сили, можна зробити величезну кількість справ в цей день, активність допомагає справлятися зі складними емоційними станами, адже напередодні молодика, похмурі думки відвідують багатьох людей.

У вівторок, 7 вересня — Молодик в Діві в 14-му градусі в 3:52 за київським часом в Трині з ретро Ураном, дає іскристу, кипучу енергію. Приходять зовсім несподівані ідеї, емоції, імпульси дій і способи сприйняття навколишнього світу. У цей день Венера в гармонійному аспекті з ретро Юпітером, — сприятливий збіг обставин дає шанс рішуче змінити життя на краще, запустити новий проекти, залучити інвесторів, увагу публіки. Будь-яку складну ситуацію або конфлікт, що виникли раніше, можна усунути. Хороший день для юридичних справ, роботи з документами, розвʼязання питань пов’язаних з вищою освітою і сферою зарубіжжя. Місяць з’єднується з Марсом, в гармонійному аспекті з Плутоном — вечір дуже ефективний для бізнесу, матеріальних справ, майнових питань. Хороший день для запуску реклами, заяви про себе, демонстрації своїх робіт, розмов із впливовими людьми про гроші, необхідної допомоги, з метою просування своїх інтересів. Період Місяця без курсу в цей день — з 22:24 до 6:19 ранку 8 вересня.

У середу, 8 вересня, висхідний Місяць у Терезах в гармонійному аспекті з ретро Сатурном, день приведення своїх справ в порядок, для організаційних перетворень. Колишні обов’язки і турботи нагадують про себе. Більшість людей обережні і потайливі, дисципліновані, схильні уникати зайвих витрат, і це допомагає розставити пріоритети, визначитися з подальшими планами. Хороший день для успішних контактів з начальством, представниками офіційних інстанцій, спонсорами, впливовими людьми. Емоційна стриманість сприяє ефективній розумової діяльності, взагалі день сприятливий для роздумів і вирішення серйозних питань, суперечок — легше знайти компроміс. Добре будувати сімейні плани.

У четвер, 9 вересня, висхідний Місяць у Терезах в гармонійному аспекті з ретро Юпітером, але в напрузі з ретро Плутоном, з’єднанні з Венерою. Сприятливий день практично для всього, крім грошової сфери. Відчуваються інтенсивні, трансформаційний енергії Плутона. Час не підходить для фінансових справ, з’ясування спірних питань з вищестоящими, впливовими людьми. Краще закрити подібні теми до четверга — займатися цим в понеділок, вівторок або середу. День сприятливий для налагодження взаємин з оточуючими, поліпшення психологічного клімату в колективі, пошуку співпраці, просування своїх інтересів за допомогою партнерів. Хороший день для прийому іноземних гостей, почала тривалої поїздки за кордон, переговорів зі спонсорами і впливовими людьми. Благодійність культурним організаціям і органам соціального захисту, надана в цей день, обов’язково в подальшому допоможе вам розширити свої можливості. День сприятливий для ділової активності, можна успішно вирішити видавничі проблеми.

10 вересня, п’ятниця висхідний Місяць у Скорпіоні з 9:04 ранку, в напрузі з ретро Сатурном, до цього період Місяця без курсу з 7:48 в знаку Терези. Складний день, у людей з тонкою душевною організацією може проявитися психічні порушення — страхи, фобії, манії. Дуже не бажано в цей час починати розробляти щось нове і зустрічатися з підозрілими людьми. Виникають несподівані, але скороминучі фінансові труднощі, отримання прибутку затримується. Не варто на цей день планувати угоди купівлі-продажу, покупку техніки або автомобіля. Батьки, літні родичі можуть вимагати допомоги. Домашні турботи заважають виконанню службових обов’язків. Через це можливі конфліктні ситуації у відносинах з начальством, впливовими людьми і офіційними інстанціями, особливо якщо доводиться мати справу з жінками.

11 вересня, субота, висхідний Місяць у Скорпіоні, в опозиції з ретро Ураном, гармонійному аспекті з ретро Нептуном. Венера входить в знак Скорпіона, де має статус вигнання, настає час пристрастей, драм і любовних трагедій. До 7 жовтня — період боротьби, страждань, подолань. Венера відповідає за фінанси, а знак Скорпіона пов’язаний з ресурсами інших людей, грошима банків, партнерів. Сьогодні варто уникати розвʼязання питань, пов’язаних з позиками і кредитами. Друга половина тижня кризова, особливо п’ятниця, субота та неділя. Тому намагайтеся найскладніші питання залагодити в першій половині тижня, принаймні, не пізніше четверга. Але субота і неділя ідеально підходять для інтенсивної творчої діяльності, самопізнання, відмови від всього старого і безперспективного. Посилена уяву, підвищення інтуїції, хороше розуміння інтересів оточуючих, допоможуть вирішити багато особистих проблем, розібратися зі своїми внутрішніми станами і звільнитися від психологічних блоків. Проникливість допоможе в практичних питаннях, однак, не варто навантажувати себе — витрати психічних сил занадто великі, щоб отримати справжнє задоволення від отриманого результату. Дозвольте собі відпочити, розібратися зі своїми почуттями і вже найближчими днями ви як Птах Фенікс зможете відродитися з новими силами в новій якості.

12 вересня, неділя, висхідний Місяць у Стрільці з 11:34, до цього період Місяця без курсу в Скорпіоні — з 8:33. Ранок досить напружений, посилюються психічні, підсвідомі процеси. Для багатьох цей час роздумів, мрій, витання в хмарах. Друга половина дня підходить для гармонізації стосунків у сім’ї і з коханою людиною. Поліпшуються відносини з дітьми, посилюється розуміння їх турбот і інтересів. Хороший день для спільної участі в громадських заходах, сприятливі покупки. Гармонійний аспект з ретро Сатурном сприяє емоційної стійкості, що сприяє серйозній роботі і вирішення багатьох завдань. День підходить для серйозних розмов з рідними і близькими, гармонізації взаємин з батьками, літніми родичами. Слушна нагода для того, щоб навести порядок в справах, у відносинах, подумати про плани на майбутнє. Добре протікає спілкування з близькими і коханими, відносини з якими вже устоялися і не вимагають змін.

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