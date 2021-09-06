Как правильно загадать желание в новолуние 7 сентября, чтобы оно сбылось
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В новолуние 7 сентября хорошо ставить практические и материальные цели.
Новолуние — это отличное время для постановки целей и загадывания желаний. Это энергетически мощный день, когда вместе с силой Луны будет расти и сила ваших желаний. Это новолуние пройдет под знаком Девы. В такой день хорошо работать с практическими и материальными целями.
Ваши мечты должны быть направлены на самореализацию, достижение чего-то светлого и положительного. Астролог Елена под ником astrologia_horarnaya в Инстаграм рассказала, как правильно загадывать желание в новолуние 7 сентября, чтобы они сбылись.
Что нужно сделать до новолуния
- Занимаемся уборкой пространства в доме, наводим порядок
- Избавляемся от негативных мыслей
- Можно обойти дом с зажженной церковной свечой или окурить его ладаном
Как правильно загадывать желание в новолуние
Желание нужно записать на лист бумаги, в блокнот, замети в телефоне. Его нужно видеть. Желание важно формулировать без приставки "не". Например, пишем не "Я хочу не болеть", а "Я хочу быть здоровой".
О чем загадать желание в Новолуние 7 сентября
- Улучшение финансового положения
- Вопросы улучшения здоровья
- Вопросы касающиеся внешности
- Вопросы связаннее с похудением
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