Укр

Как правильно загадать желание в новолуние 7 сентября, чтобы оно сбылось

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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Новолуние 7 сентября Новость обновлена 06 сентября 2021, 09:38
Новолуние 7 сентября

В новолуние 7 сентября хорошо ставить практические и материальные цели.

Новолуние — это отличное время для постановки целей и загадывания желаний. Это энергетически мощный день, когда вместе с силой Луны будет расти и сила ваших желаний. Это новолуние пройдет под знаком Девы. В такой день хорошо работать с практическими и материальными целями.

Ваши мечты должны быть направлены на самореализацию, достижение чего-то светлого и положительного. Астролог Елена под ником astrologia_horarnaya в Инстаграм рассказала, как правильно загадывать желание в новолуние 7 сентября, чтобы они сбылись.

Что нужно сделать до новолуния

  • Занимаемся уборкой пространства в доме, наводим порядок
  • Избавляемся от негативных мыслей
  • Можно обойти дом с зажженной церковной свечой или окурить его ладаном

Как правильно загадывать желание в новолуние

Желание нужно записать на лист бумаги, в блокнот, замети в телефоне. Его нужно видеть. Желание важно формулировать без приставки "не". Например, пишем не "Я хочу не болеть", а "Я хочу быть здоровой".

О чем загадать желание в Новолуние 7 сентября

  • Улучшение финансового положения
  • Вопросы улучшения здоровья
  • Вопросы касающиеся внешности
  • Вопросы связаннее с похудением

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