Как правильно загадать желание в новолуние 7 сентября, чтобы оно сбылось

В новолуние 7 сентября хорошо ставить практические и материальные цели.

Новолуние — это отличное время для постановки целей и загадывания желаний. Это энергетически мощный день, когда вместе с силой Луны будет расти и сила ваших желаний. Это новолуние пройдет под знаком Девы. В такой день хорошо работать с практическими и материальными целями.

Ваши мечты должны быть направлены на самореализацию, достижение чего-то светлого и положительного. Астролог Елена под ником astrologia_horarnaya в Инстаграм рассказала, как правильно загадывать желание в новолуние 7 сентября, чтобы они сбылись.

Что нужно сделать до новолуния

Занимаемся уборкой пространства в доме, наводим порядок

Избавляемся от негативных мыслей

Можно обойти дом с зажженной церковной свечой или окурить его ладаном

Как правильно загадывать желание в новолуние

Желание нужно записать на лист бумаги, в блокнот, замети в телефоне. Его нужно видеть. Желание важно формулировать без приставки "не". Например, пишем не "Я хочу не болеть", а "Я хочу быть здоровой".

О чем загадать желание в Новолуние 7 сентября

Улучшение финансового положения

Вопросы улучшения здоровья

Вопросы касающиеся внешности

Вопросы связаннее с похудением

Ранее "Телеграф" публиковал календарь магнитных бурь и писал, как избежать их негативного влияния.