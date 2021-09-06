Як правильно загадати бажання у молодик 7 вересня, аби воно збулося

У молодика 7 вересня добре ставити практичні і матеріальні цілі.

Молодик — це чудовий час для постановки цілей і загадування бажань. Це енергетично потужний день, коли разом з силою Місяця буде рости і сила ваших бажань. Цей молодик пройде під знаком Діви. У такий день добре працювати з практичними і матеріальними цілями.

Ваші мрії повинні бути спрямовані на самореалізацію, досягнення чогось світлого і позитивного. Астролог Олена під ніком astrologia_horarnaya в Інстаграм розповіла, як правильно загадувати бажання у молодик 7 вересня, аби вони збулися.

Що потрібно зробити до молодика

Займаємося прибиранням простору в будинку, наводимо порядок

Позбавляємося від негативних думок

Можна обійти будинок із запаленою церковною свічкою або окурити його ладаном

Як правильно загадувати бажання у молодик

Бажання потрібно записати на аркуш паперу, в блокнот, замети в телефоні. Його потрібно бачити. Бажання важливо формулювати без приставки "не". Наприклад, пишемо не "Я хочу не хворіти", а "Я хочу бути здоровою".

Про що загадати бажання в Молодик 7 вересня

Поліпшення фінансового становища

Питання поліпшення здоров’я

Питання що стосуються зовнішності

Питання зв’язок зі схудненням

Раніше "Телеграф" публікував календар магнітних бур і писав, як уникнути їх негативного впливу.