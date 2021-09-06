Як правильно загадати бажання у молодик 7 вересня, аби воно збулося
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У молодика 7 вересня добре ставити практичні і матеріальні цілі.
Молодик — це чудовий час для постановки цілей і загадування бажань. Це енергетично потужний день, коли разом з силою Місяця буде рости і сила ваших бажань. Цей молодик пройде під знаком Діви. У такий день добре працювати з практичними і матеріальними цілями.
Ваші мрії повинні бути спрямовані на самореалізацію, досягнення чогось світлого і позитивного. Астролог Олена під ніком astrologia_horarnaya в Інстаграм розповіла, як правильно загадувати бажання у молодик 7 вересня, аби вони збулися.
Що потрібно зробити до молодика
- Займаємося прибиранням простору в будинку, наводимо порядок
- Позбавляємося від негативних думок
- Можна обійти будинок із запаленою церковною свічкою або окурити його ладаном
Як правильно загадувати бажання у молодик
Бажання потрібно записати на аркуш паперу, в блокнот, замети в телефоні. Його потрібно бачити. Бажання важливо формулювати без приставки "не". Наприклад, пишемо не "Я хочу не хворіти", а "Я хочу бути здоровою".
Про що загадати бажання в Молодик 7 вересня
- Поліпшення фінансового становища
- Питання поліпшення здоров’я
- Питання що стосуються зовнішності
- Питання зв’язок зі схудненням
Раніше "Телеграф" публікував календар магнітних бур і писав, як уникнути їх негативного впливу.
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