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Як правильно загадати бажання у молодик 7 вересня, аби воно збулося

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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Молодик 7 вересня Новина оновлена 06 вересня 2021, 09:38
Молодик 7 вересня

У молодика 7 вересня добре ставити практичні і матеріальні цілі.

Молодик — це чудовий час для постановки цілей і загадування бажань. Це енергетично потужний день, коли разом з силою Місяця буде рости і сила ваших бажань. Цей молодик пройде під знаком Діви. У такий день добре працювати з практичними і матеріальними цілями.

Ваші мрії повинні бути спрямовані на самореалізацію, досягнення чогось світлого і позитивного. Астролог Олена під ніком astrologia_horarnaya в Інстаграм розповіла, як правильно загадувати бажання у молодик 7 вересня, аби вони збулися.

Що потрібно зробити до молодика

  • Займаємося прибиранням простору в будинку, наводимо порядок
  • Позбавляємося від негативних думок
  • Можна обійти будинок із запаленою церковною свічкою або окурити його ладаном

Як правильно загадувати бажання у молодик

Бажання потрібно записати на аркуш паперу, в блокнот, замети в телефоні. Його потрібно бачити. Бажання важливо формулювати без приставки "не". Наприклад, пишемо не "Я хочу не хворіти", а "Я хочу бути здоровою".

Про що загадати бажання в Молодик 7 вересня

  • Поліпшення фінансового становища
  • Питання поліпшення здоров’я
  • Питання що стосуються зовнішності
  • Питання зв’язок зі схудненням

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