Новолуние 7 сентября: астролог рассказала, как правильно провести этот день

Новолуние 7 сентября — это время закладки новых намерений и усовершенствование старых.

Во вторник, 7 сентября наступили первые лунные сутки — на небе взошла новая Луна в знаке Девы. Это сложные в эмоциональном плане дни, но также это хорошее время для постановки новых целей и загадывания желаний.

Астролог Людмила, под ником astro_lotos в Инстаграм рассказала, что новолуние — это идеальное время, чтобы восстановить уверенность и снова начать гордиться своей внутренней силой.

Также, она предложила каждому в 7 сентября сделать практику "Сказочные двери", которая поможет Вам показать Вселенной знак, что вам нужны перемены в жизни.

Для этого:

Перед сном, когда вы будете в наиболее расслабленном состоянии откройте картинки красивых дверей.

Найдите именно свою, которая отзовётся в вашем сердце.

Засыпая, представьте свою дверь, как вы подходите к ней.

Попросите ее вывести вас к своей цели, мечте, желанию. Расскажите своей двери, о чем мечтаете, что важно для вас сейчас.

Открывайте ее медленно и перед вами откроется красивый яркий сказочный луг. И здесь в таком месте вы воссоздаёте своё желание или цель, видите, что оно уже сбылось.

Ранее, "Телеграф" писал, как правильно загадывать желания и о чем можно просить в новолуние, чтобы это сбылось.