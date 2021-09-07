Укр

Новолуние 7 сентября: астролог рассказала, как правильно провести этот день

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
49
Новолуние 7 сентября Новость обновлена 07 сентября 2021, 10:14
Новолуние 7 сентября

Новолуние 7 сентября — это время закладки новых намерений и усовершенствование старых.

Во вторник, 7 сентября наступили первые лунные сутки — на небе взошла новая Луна в знаке Девы. Это сложные в эмоциональном плане дни, но также это хорошее время для постановки новых целей и загадывания желаний.

Астролог Людмила, под ником astro_lotos в Инстаграм рассказала, что новолуние — это идеальное время, чтобы восстановить уверенность и снова начать гордиться своей внутренней силой.

Также, она предложила каждому в 7 сентября сделать практику "Сказочные двери", которая поможет Вам показать Вселенной знак, что вам нужны перемены в жизни.

Для этого:

  • Перед сном, когда вы будете в наиболее расслабленном состоянии откройте картинки красивых дверей.
  • Найдите именно свою, которая отзовётся в вашем сердце.
  • Засыпая, представьте свою дверь, как вы подходите к ней.
  • Попросите ее вывести вас к своей цели, мечте, желанию. Расскажите своей двери, о чем мечтаете, что важно для вас сейчас.
  • Открывайте ее медленно и перед вами откроется красивый яркий сказочный луг. И здесь в таком месте вы воссоздаёте своё желание или цель, видите, что оно уже сбылось.

Ранее, "Телеграф" писал, как правильно загадывать желания и о чем можно просить в новолуние, чтобы это сбылось.

В Умань прибыли более 29 тысяч хасидов
В регионах
Мусор, стрельба, и жарка барана на балконе: как проходит празднование Рош ха-Шана в Умани (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Умань прибыли более 29 тысяч хасидов
Мусор, стрельба, и жарка барана на балконе: как проходит празднование Рош ха-Шана в Умани (видео)
Дата публикации
Категория
Около 3% граждан готовы променять Украину на любую страну
В ожидании "европейской халявы": почему половина украинцев хотят эмигрировать навсегда
Дата публикации
Категория
Мама девушки в отчаянии и всячески пытается защитить дочь
Ночью светит в окна и звонит с угрозами: 38-летний мужчина устроил террор школьнице, а у полиции "нет повода" его задержать
Дата публикации
Категория
Бойцы афганского движения сопротивления принимают участие в военных учениях в провинции Панджшер 2 сентября
Талибы несут огромные потери, но берут под контроль Панджшерскую долину: что пишут западные СМИ
Дата публикации
Категория
Украинцам повысят пенсию
В 2022 году украинцам 5 раз повысят пенсию