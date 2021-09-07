Молодик 7 вересня: астролог розповіла, як правильно провести цей день
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Молодик 7 вересня — це час закладки нових намірів і удосконалення старих.
У вівторок, 7 вересня настала перша місячна доба — на небі зійшов новий Місяць у знаку Діви. Це складні в емоційному плані дні, але також це хороший час для постановки нових цілей і загадування бажань.
Астролог Людмила, під ніком astro_lotos в Інстаграм розповіла, що молодик — це ідеальний час, щоб відновити впевненість і знову почати пишатися своєю внутрішньою силою.
Також, вона запропонувала кожному в 7 вересня зробити практику "Казкові двері", яка допоможе Вам показати Всесвіту знак, що вам потрібні зміни в житті.
Для цього:
- Перед сном, коли ви будете в найбільш розслабленому стані відкрийте картинки красивих дверей.
- Знайдіть саме свої, що відгукнуться у вашому серці.
- Засинаючи, уявіть свої двері, як ви підходите до них.
- Попросіть їх вивести вас до своєї мети, мрій, бажань. Розкажіть своїм дверям, про що мрієте, що важливо для вас зараз.
- Відкривайте їх повільно і перед вами відкриється красивий яскравий казковий луг. І тут в такому місці ви відтворюєте своє бажання або мету, бачите, що все вже збулося.
Раніше, "Телеграф" писав, як правильно загадувати бажання і про що можна просити в молодик, щоб це збулося.
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