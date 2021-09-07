Молодик 7 вересня: астролог розповіла, як правильно провести цей день

Молодик 7 вересня — це час закладки нових намірів і удосконалення старих.

У вівторок, 7 вересня настала перша місячна доба — на небі зійшов новий Місяць у знаку Діви. Це складні в емоційному плані дні, але також це хороший час для постановки нових цілей і загадування бажань.

Астролог Людмила, під ніком astro_lotos в Інстаграм розповіла, що молодик — це ідеальний час, щоб відновити впевненість і знову почати пишатися своєю внутрішньою силою.

Також, вона запропонувала кожному в 7 вересня зробити практику "Казкові двері", яка допоможе Вам показати Всесвіту знак, що вам потрібні зміни в житті.

Для цього:

Перед сном, коли ви будете в найбільш розслабленому стані відкрийте картинки красивих дверей.

Знайдіть саме свої, що відгукнуться у вашому серці.

Засинаючи, уявіть свої двері, як ви підходите до них.

Попросіть їх вивести вас до своєї мети, мрій, бажань. Розкажіть своїм дверям, про що мрієте, що важливо для вас зараз.

Відкривайте їх повільно і перед вами відкриється красивий яскравий казковий луг. І тут в такому місці ви відтворюєте своє бажання або мету, бачите, що все вже збулося.

Раніше, "Телеграф" писав, як правильно загадувати бажання і про що можна просити в молодик, щоб це збулося.