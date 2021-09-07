Начался сезон "тихой охоты": лучшие мемы и смешные картинки о грибниках
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Грибники любят хвастаться в соцсетях своими трофеями, а мы любим смеяться над мемами о них.
Осень — это сезон "тихой охоты". Что может быть приятнее, чем увидеть заветную грибную шляпку в опавшей листве? К тому же грибы обладают массой полезных свойств. Именно поэтому многие люди с началом сентября отправляются за грибами, а затем хвастаются в соцсетях своим уловом. "Телеграф" вдохновился фотографиями грибных трофеев украинцев и решил собрать для вас подборку лучших мемов о грибниках.
Лучшие мемы и смешные картинки о грибниках
Ранее "Телеграф" писал, как приготовить идеальную закуску для праздничного стола — фаршированные грибы.
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