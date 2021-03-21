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Эта закуска украсит любой праздничный стол⁣: диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить фаршированные грибы

Эта закуска украсит любой праздничный стол⁣: диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить фаршированные грибы
Обновлено 16:23 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

С 15 марта все верующие люди начали соблюдать Великий посткоторый продлиться до Пасхи - 48 дней. В это время запрещено употребление молочных и мясных блюд, а рыба разрешена лишь в праздники Благовещения и в Вербное воскресенье. 

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм рассказала, как приготовить грибную закуску, которая украсит любой праздничный стол - фаршированные шампиньоны.  Это блюдо можно добавить к гречневой каше, картофельному пюре, омлету или тушеным овощам.

Ингредиенты⁣⁣:

  • 11 крупных шампиньонов (350 г)⁣⁣⠀
  • 1 луковица⁣⁣⠀
  • 125 г сыра моцарелла⁣⁣⠀
  • 2 зубчика чеснока⁣⁣⠀
  • Небольшой пучок базилика (15г)⁣⁣⠀
  • 1 столовая ложка растительного масла⁣⁣⠀

Приготовление⁣⁣:

Грибы вымыть, обсушить. Аккуратно отделить ножки от шляпок, сложить их в кастрюльку, туда же добавить одну нарезанную на куски шляпку. Кастрюльку поставить на плиту и варить грибные ножки 5 минут. Откинуть на дуршлаг. Шляпки остальных 10 грибов сложить в жаропрочную форму.⁣⁣⠀

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Почистить и мелко нарезать лук, почистить и измельчить чеснок, покрошить зелень. Ножки грибов переложить в разогретую сковороду с маслом и потушить при небольшом нагреве пару минут. Добавить лук, и вместе с грибными ножками тушить до готовности, перемешивая. Добавить нарезанную зелень и чеснок, потушить еще минуту.⁣⁣

Грибы с луком размолоть в блендере до мелких кусочков. Готовую начинку посолить и поперчить по вкусу.⁣⁣⠀

Натереть моцареллу на терке. Грибные шляпки слегка посолить внутри, распределить в них начинку, утрамбовать ее, а поверх начинки выложить моцареллу.⁣⁣⠀

Поставить грибы в разогретую до 180 градусов духовку и запекать 15-20 минут, пока грибы не станут мягкими, а сыр золотистым.⁣⁣

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Если вы соблюдаете пост, то ранее, "Телеграф" составил простую памятку о том, какие продукты в какой день можно употреблять. И также напомнил, на какие числа в 2021 году припадают пасхальные праздники.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепты, Грибы, Светлана Фус.
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