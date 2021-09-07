Рус

Почався сезон "тихого полювання": найкращі меми та смішні картинки про грибників

Автор
О. Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
16
Меми про грибників Новина оновлена 07 вересня 2021, 13:40
Меми про грибників

Грибники люблять хвалитися в соцмережах своїми трофеями, а ми любимо сміятися над мемамі про них.

Осінь — це сезон "тихого полювання". Що може бути приємніше, ніж побачити заповітну грибну шляпку в опалому листі? До того ж гриби мають масу корисних властивостей. Саме тому багато людей з початком вересня відправляються за грибами, а потім хваляться в соцмережах своїм уловом. "Телеграф" надихнувся фотографіями грибних трофеїв українців і вирішив зібрати для вас добірку найкращих мемів про грибників.

Найкращі меми та смішні картинки про грибників

Меми та смішні картинки про грибників
Меми та смішні картинки про грибників
Меми та смішні картинки про грибників
Меми та смішні картинки про грибників
Меми та смішні картинки про грибників
Меми та смішні картинки про грибників
Меми та смішні картинки про грибників
Меми та смішні картинки про грибників
Меми та смішні картинки про грибників
Меми та смішні картинки про грибників
Меми та смішні картинки про грибників
Меми та смішні картинки про грибників
Меми та смішні картинки про грибників
Меми та смішні картинки про грибників

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати ідеальну закуску для святкового столу — фаршировані гриби.

В Умань прибули понад 29 тисяч хасидів
В регіонах
Сміття, стрілянина, і смаження барана на балконі: як проходить святкування Рош га-Шана в Умані (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
В Умань прибули понад 29 тисяч хасидів
Сміття, стрілянина, і смаження барана на балконі: як проходить святкування Рош га-Шана в Умані (відео)
Дата публікації
Категорія
Близько 3% громадян готові проміняти Україну на будь-яку країну
В очікуванні "європейської халяви": чому половина українців хочуть емігрувати назавжди
Дата публікації
Категорія
Дівчина плаче - у стресовому стані
Вночі світить у вікна і дзвонить з погрозами: 38-річний чоловік влаштував терор школярці, а у поліції "немає мотиву" для його затримання
Дата публікації
Категорія
Бійці афганського руху опору беруть участь у військових навчаннях в провінції Панджшер 2 вересня
Таліби зазнають величезних втрат, але беруть під контроль Панджшерську долину: що пишуть західні ЗМІ
Дата публікації
Категорія
Українцям підвищать пенсію
У 2022 році українцям 5 разів підвищать пенсію