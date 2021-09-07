Почався сезон "тихого полювання": найкращі меми та смішні картинки про грибників

Грибники люблять хвалитися в соцмережах своїми трофеями, а ми любимо сміятися над мемамі про них.

Осінь — це сезон "тихого полювання". Що може бути приємніше, ніж побачити заповітну грибну шляпку в опалому листі? До того ж гриби мають масу корисних властивостей. Саме тому багато людей з початком вересня відправляються за грибами, а потім хваляться в соцмережах своїм уловом. "Телеграф" надихнувся фотографіями грибних трофеїв українців і вирішив зібрати для вас добірку найкращих мемів про грибників.

Найкращі меми та смішні картинки про грибників

Меми та смішні картинки про грибників

Меми та смішні картинки про грибників

Меми та смішні картинки про грибників

Меми та смішні картинки про грибників

Меми та смішні картинки про грибників

Меми та смішні картинки про грибників

Меми та смішні картинки про грибників

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати ідеальну закуску для святкового столу — фаршировані гриби.