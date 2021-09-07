Почався сезон "тихого полювання": найкращі меми та смішні картинки про грибників
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Грибники люблять хвалитися в соцмережах своїми трофеями, а ми любимо сміятися над мемамі про них.
Осінь — це сезон "тихого полювання". Що може бути приємніше, ніж побачити заповітну грибну шляпку в опалому листі? До того ж гриби мають масу корисних властивостей. Саме тому багато людей з початком вересня відправляються за грибами, а потім хваляться в соцмережах своїм уловом. "Телеграф" надихнувся фотографіями грибних трофеїв українців і вирішив зібрати для вас добірку найкращих мемів про грибників.
Найкращі меми та смішні картинки про грибників
Раніше "Телеграф" писав, як приготувати ідеальну закуску для святкового столу — фаршировані гриби.
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