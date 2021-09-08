Двойная дата 9 сентября: нумеролог предупредила о серьезных переменах

Нумеролог рассказала, какое значение имеет двойная дата 9.09.

В сентябре выпадает одна из так называемых двойных дат – 9.09. Что предвещает 9 сентября и к чему нужно быть готовым? Ответ на этот вопрос "Телеграфу" дала нумеролог Любовь Павленко.

Как пояснила нумеролог, 9-ка – число мудрости. Она завершает нумерологическую шкалу простых чисел и символизирует энергию универсальности и совершенства.

"Удвоенная 9-ка располагает к желанию досконально проанализировать ситуацию, представить окончательный результат и выстроить идеальный план по достижению желаемого. Но она же предполагает невероятную мечтательность и идеализм, поэтому о практичности забывать не стоит", — отмечает нумеролог.

По словам Павленко, данное число часто ориентировано на самокопание, духовные поиски и помощь ближнему.

Если две 9-ки присутствуют в дате рождения, то они дают человеку развитый ум, хорошую память и в целом философский взгляд на происходящее. Это люди открытые и проницательные, социально ориентированные, имеющие широкие взгляды. Вопрос социального статуса и персональной значимости в любом деле очень важен для них.

Тогда как 9-ка в числе дня, поясняет нумеролог, советует подвести предварительные итоги, проделать анализ выполненной работы и избавиться от всего, что до сих пор себя не оправдало: от ненужных мыслей и вредных привычек, иллюзорных планов и назойливых людей, от всего лишнего и бесполезного.

Но более важным, говорит Павленко, является общее число даты 9.09.2021. Вычисление его выглядит так: 9+9+2+0+2+1=23=5.

Нумеролог объясняет, что пятерка дня сулит перемены, причем планировать вы могли одно, а в итоге получить совсем другое. Эта вибрация разрывает шаблоны и стандарты, меняя ситуацию до неузнаваемости.

"Энергия числа 5 довольно беспокойная и нестабильная, но она же помогает изменить жизнь, предоставляя нам нужные шансы и возможности, заставляя выйти, наконец, из так называемой зоны комфорта, и изменить свою жизнь к лучшему. 5-ка приветствует энергичных и любознательных людей, стремящихся к разнообразию", — рассказала Павленко.

Пять – число экспериментаторов и авантюристов, которое помогает рискнуть и выиграть.

Тогда как присутствие двух 9-к в дате, резюмирует нумеролог, поможет сделать сегодняшний риск взвешенным и продуманным.

Как ранее сообщал "Телеграф", нумеролог дала понятный лайфхак тем, кто выбирает дату бракосочетания.