Подвійна дата 9 вересня: нумеролог попередила про серйозні зміни

Нумеролог розповіла, яке значення має подвійна дата 9.09.

У вересні випадає одна з так званих подвійних дат — 9.09. Що віщує 9 вересня і до чого потрібно бути готовим? Відповідь на це питання "Телеграфу" дала нумеролог Любов Павленко.

Як пояснила нумеролог, 9-ка — число мудрості. Вона завершує нумерологічну шкалу простих чисел і символізує енергію універсальності та досконалості.

"Подвійна 9-ка має до бажання досконально проаналізувати ситуацію, представити остаточний результат і вибудувати ідеальний план щодо досягнення бажаного. Але вона ж передбачає неймовірну мрійливість та ідеалізм, тому про практичність забувати не варто", — відзначає нумеролог.

За словами Павленко, це число часто орієнтоване на самокопання, духовні пошуки і допомогу ближньому.

Якщо дві 9-ки присутні в даті народження, то вони дають людині розвинений розум, хорошу пам’ять і в цілому філософський погляд на те, що відбувається. Це люди відкриті й проникливі, соціально орієнтовані, мають широкі погляди. Питання соціального статусу і персональної значущості в будь-якій справі дуже важливі для них.

Тоді як 9-ка в числі дня, пояснює нумеролог, радить підбити попередні підсумки, зробити аналіз виконаної роботи і позбутися усього, що до сих пір себе не виправдало: непотрібних думок і шкідливих звичок, ілюзорних планів і настирливих людей, усього зайвого і марного.

Але більш важливим, каже Павленко, є загальне число дати 9.09.2021. Обчислення його виглядають так: 9 + 9 + 2 + 0 + 2 + 1 = 23 = 5.

Нумеролог пояснює, що п’ятірка дня обіцяє зміни, причому планувати ви могли одне, а в підсумку отримати зовсім інше. Ця вібрація розриває шаблони і стандарти, змінюючи ситуацію до невпізнання.

"Енергія числа 5 досить неспокійна і нестабільна, але вона ж допомагає змінити життя, надаючи нам потрібні шанси і можливості, змушуючи вийти, нарешті, з так званої зони комфорту, і змінити своє життя на краще. 5-ка вітає енергійних і допитливих людей, котрі прагнуть до різноманітності", — розповіла Павленко.

П’ять — число експериментаторів і авантюристів, яке допомагає ризикнути і виграти.

Тоді як присутність двох 9-к у даті, резюмує нумеролог, допоможе зробити сьогоднішній ризик зваженим і продуманим.

Як раніше повідомляв "Телеграф", нумеролог дала зрозумілий лайфхак тим, хто вибирає дату одруження.