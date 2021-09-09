Укр

Ольга Фреймут рассказала, как сидела в тюрьме с проституткой

Автор
О. Броскова
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Автор
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Ольга Фреймут Новость обновлена 09 сентября 2021, 11:15
Ольга Фреймут

Ведущая попала в тюрьму в Париже из-за несанкционированной съемки.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут славится безупречным знанием этикета и всегда ведет себя, как настоящая леди. Однако даже с ней случались довольно неприятные ситуации. Однажды ведущая угодила в тюрьму.

Об этом сама Фреймут рассказала в интервью проекту Big Money.

По ее словам, вместе с проектом "Инспектор" они провели съемку в одном из ресторанов Парижа. У съемочной группы не было на нее разрешения и в результате украинская ведущая сутки провела в парижской тюрьме.

"У меня даже есть справка, что я отсидела в тюрьме в столице Франции. Мы снимали "Инспектор", я решила снимать Диснейленд. И, конечно, у нас не было разрешения на съемку. Пришлось заходить на кухню без разрешения. И так хорошо все сняли! Так нам повезло. Но я не знала, что при выходе из ресторана нас ждет куча полиции! Нас забрали и держали сутки. Нас вызволяли украинские дипломаты", — поведала ведущая.

"Фреймут также рассказала, в каких условиях ее содержали: "Это была одна комната с решетками на окнах, лавочки такие по периметру. Сидели еще двое. Я так поняла, что это проститутка и наркоман".

Ранее Ольга Фреймут рассказала, как устроилась на работу, подделав документы. Ей тогда было 18 лет.

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