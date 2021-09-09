Рус

Ольга Фреймут розповіла, як сиділа в тюрмі з повією

Автор
О. Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
24
Ольга Фреймут Новина оновлена 09 вересня 2021, 11:15
Ольга Фреймут

Ведуча потрапила до в’язниці в Парижі через несанкціоновану зйомку.

Українська телеведуча Ольга Фреймут славиться бездоганним знанням етикету та завжди поводиться, як справжня леді. Однак навіть з нею траплялися досить неприємні ситуації. Одного разу ведуча потрапила у в’язницю.

Про це сама Фреймут розповіла в інтерв’ю проекту Big Money.

За її словами, разом з проектом "Інспектор" вони провели зйомку в одному з ресторанів Парижа. У знімальної групи не було на неї дозволу і в результаті українська ведуча добу провела в паризькій в’язниці.

"У мене навіть є довідка, що я відсиділа у в’язниці в столиці Франції. Ми знімали "Інспектор", я вирішила знімати Діснейленд. І, звичайно, у нас не було дозволу на зйомку. Довелося заходити на кухню без дозволу. І так добре все зняли! Так нам пощастило. Але я не знала, що при виході з ресторану нас чекає купа поліції! Нас забрали і тримали добу. Нас визволяли українські дипломати", — розповіла ведуча.

"Фреймут також розповіла, в яких умовах її тримали: "Це була одна кімната з гратами на вікнах, лавочки такі по периметру. Сиділи ще двоє. Я так зрозуміла, що це повія і наркоман".

Раніше Ольга Фреймут розповіла, як влаштувалася на роботу, підробивши документи. Їй тоді було 18 років.

Експосол України в США Валерій Чалий
Інтерв'ю
Американці не хотіли, щоб частину розмови з Байденом почув ще хтось, крім Зеленського, – Валерій Чалий
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Експосол України в США Валерій Чалий
Американці не хотіли, щоб частину розмови з Байденом почув ще хтось, крім Зеленського, – Валерій Чалий
Дата публікації
Категорія
Зведення коронавірусу в Україні на 09.09.2021
В Україні різко підскочила захворюваність COVID-19: де обстановка найгірша
Дата публікації
Категорія
Український фінансист Сергій Фурса
Сергій Фурса: Сьогодні українці живуть краще, ніж будь-коли. Але наші люди люблять прибіднятися
Дата публікації
Категорія
Екс-нардеп Геннадій Москаль
Підготовку до зими провалено, як і вакцинацію. Невдоволення скоро виллється на вулиці, — Геннадій Москаль
Дата публікації
Категорія
Збірна України з волейболу
Збірна України вийшла у плей-офф Євро, де може зустрітися з Росією