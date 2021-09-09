Ольга Фреймут розповіла, як сиділа в тюрмі з повією

Ведуча потрапила до в’язниці в Парижі через несанкціоновану зйомку.

Українська телеведуча Ольга Фреймут славиться бездоганним знанням етикету та завжди поводиться, як справжня леді. Однак навіть з нею траплялися досить неприємні ситуації. Одного разу ведуча потрапила у в’язницю.

Про це сама Фреймут розповіла в інтерв’ю проекту Big Money.

За її словами, разом з проектом "Інспектор" вони провели зйомку в одному з ресторанів Парижа. У знімальної групи не було на неї дозволу і в результаті українська ведуча добу провела в паризькій в’язниці.

"У мене навіть є довідка, що я відсиділа у в’язниці в столиці Франції. Ми знімали "Інспектор", я вирішила знімати Діснейленд. І, звичайно, у нас не було дозволу на зйомку. Довелося заходити на кухню без дозволу. І так добре все зняли! Так нам пощастило. Але я не знала, що при виході з ресторану нас чекає купа поліції! Нас забрали і тримали добу. Нас визволяли українські дипломати", — розповіла ведуча.

"Фреймут також розповіла, в яких умовах її тримали: "Це була одна кімната з гратами на вікнах, лавочки такі по периметру. Сиділи ще двоє. Я так зрозуміла, що це повія і наркоман".

Раніше Ольга Фреймут розповіла, як влаштувалася на роботу, підробивши документи. Їй тоді було 18 років.