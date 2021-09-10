Заросшие брови и брекеты: как героиня сериала "Моя улюблена Страшко" изменилась ради съемок (фото)

Продюсеры запретили Ирине Поплавской вести соцсети: на время съемок девушка должна появляться на публике исключительно в образе героини сериала.

Украинская актриса Ирина Поплавская, которая стала главной героиней популярного сейчас в Украине сериала "Моя улюблена Страшко", сильно изменилась ради съемок. Девушка начала носить брекеты, изменила цвет волос и надела очки.

Об этом говорится в новом выпуске программы ЖВЛ.

Ирина Поплавская в сериале "Моя улюблена Страшко". Кадр из сериала

Поплавская рассказала, что ей вернули натуральный цвет волос – рыжий, сделали челку, которую крутят на бигуди. Актрису заставили носить очки и брекеты. Ей также запретили выщипывать брови, что девушке было особенно сложно принять.

"Мне даже уже кажется, что красиво с этими бровями, и челка вот эта очень хорошо выглядит. Я серьезно", — поделилась Поплавская.

При этом продюсеры запретили Ирине Поплавской вести соцсети: на время съемок девушка должна появляться на публике исключительно в образе героини сериала.

К слову, Ирина Поплавская — не единственная, кто не так давно удивил изменениями во внешности. Так, появившуюся недавно на публике Аллу Пугачеву фанаты даже не узнали.