Заросшие брови и брекеты: как героиня сериала "Моя улюблена Страшко" изменилась ради съемок (фото)
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Продюсеры запретили Ирине Поплавской вести соцсети: на время съемок девушка должна появляться на публике исключительно в образе героини сериала.
Украинская актриса Ирина Поплавская, которая стала главной героиней популярного сейчас в Украине сериала "Моя улюблена Страшко", сильно изменилась ради съемок. Девушка начала носить брекеты, изменила цвет волос и надела очки.
Об этом говорится в новом выпуске программы ЖВЛ.
Поплавская рассказала, что ей вернули натуральный цвет волос – рыжий, сделали челку, которую крутят на бигуди. Актрису заставили носить очки и брекеты. Ей также запретили выщипывать брови, что девушке было особенно сложно принять.
"Мне даже уже кажется, что красиво с этими бровями, и челка вот эта очень хорошо выглядит. Я серьезно", — поделилась Поплавская.
При этом продюсеры запретили Ирине Поплавской вести соцсети: на время съемок девушка должна появляться на публике исключительно в образе героини сериала.
К слову, Ирина Поплавская — не единственная, кто не так давно удивил изменениями во внешности. Так, появившуюся недавно на публике Аллу Пугачеву фанаты даже не узнали.
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