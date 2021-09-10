Зарослі брови і брекети: як героїня серіалу "Моя улюблена Страшко" змінилася заради зйомок (фото)
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Продюсери заборонили Ірині Поплавській вести соцмережі: на час зйомок дівчина повинна з’являтися на публіці виключно в образі героїні серіалу.
Українська актриса Ірина Поплавська, яка стала головною героїнею популярного зараз в Україні серіалу "Моя улюблена Страшко", сильно змінилася заради зйомок. Дівчина почала носити брекети, змінила колір волосся і одягла окуляри.
Про це йдеться в новому випуску програми ЖВЛ.
Поплавська розповіла, що їй повернули натуральний колір волосся — рудий, зробили чубок, який крутять на бігуді. Актрису змусили носити окуляри і брекети. Їй також заборонили вискубувати брови, що дівчині було особливо складно прийняти.
"Мені навіть вже здається, що красиво з цими бровами, і чубчик ось цей дуже добре виглядає. Я серйозно", — поділилася Поплавська.
При цьому продюсери заборонили Ірині Поплавській вести соцмережі: на час зйомок дівчина повинна з’являтися на публіці виключно в образі героїні серіалу.
До слова, Ірина Поплавська — не єдина, хто не так давно здивував змінами в зовнішності. Так, з’явилася недавно на публіці Аллу Пугачову фанати навіть не впізнали.
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