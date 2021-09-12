"МастерШеф-11": кто первым покинул шоу (фото)

Названо имя участника, который покинул 20-ку лучших кулинаров-аматоров Украины

В субботу вечером, 11 сентября, прошел третий выпуск самого популярного кулинарного проекта на украинском телевидении — "МастерШеф". В 2021 году это уже 11 сезон шоу, в котором участники соревнуются за главный приз проекта — 300 тысяч гривен, обучение в Le Cordon Bleu, а также звание лучшего кулинара-аматора Украины 2021 года.

Двадцатку кулинарных аматоров ожидало первое испытание, а именно эстафета. Бессменный судья проекта Эктор Хименес-Браво, который ранее поведал о сложностях работы с украинцами, вместе с коллегами Владимиром Ярославским и Ольгой Мартыновской усложнили известный конкурс и заставили выложиться участникам на все 100, испытав их в командной работе.

Главным заданием конкурса было приготовить блюдо, которое сочетало бы в себе тенденции французской и азиатской кухонь. И все это участникам пришлось делать в 5 этапов.

К сожалению, первым покинул 20-ку лучших кулинаров-аматоров страны в 11 сезоне Юрия Чученко. Мужчина ранее был сценаристом, но позже перебрался в Таиланд, где устраивал звездам экзотический отдых.

Посмотреть полный выпуск проекта "МастерШеф-11" за 11.09.2021 вы можете на Телепортале.

Напомним, что ранее Эктор Хименес-Браво рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться с началом работы в украинской столице.