"МастерШеф-11": хто першим покинув шоу (фото)

Названо ім’я учасника, який покинув 20-ку кращих кулінарів-аматорів України

У суботу ввечері, 11 вересня, відбувся третій випуск найпопулярнішого кулінарного проекту на українському телебаченні — "МастерШеф". У 2021 році це вже 11 сезон шоу, в якому учасники змагаються за головний приз проекту — 300 тисяч гривень, навчання в Le Cordon Bleu, а також звання кращого кулінара-аматора України 2021 року.

Двадцятку кулінарних аматорів чекало перше випробування, а саме естафета. Беззмінний суддя проекту Ектор Хіменес-Браво, який раніше повідав про складнощі роботи з українцями, разом з колегами Володимиром Ярославським і Ольгою Мартиновською ускладнили відомий конкурс і змусили викластися учасникам на всі 100, випробувавши їх в командній роботі.

Головним завданням конкурсу було приготувати страву, яка поєднувала би в собі тенденції французької та азіатської кухонь. І все це учасникам довелося робити в 5 етапів.

На жаль, першим покинув 20-ку кращих кулінарів-аматорів країни в 11 сезоні Юрія Чученко. Чоловік раніше був сценаристом, але пізніше перебрався до Таїланду, де влаштовував зіркам екзотичний відпочинок.

Подивитися повний випуск проекту "МастерШеф-11" за 11.09.2021 ви можете на Телепорталі.

Нагадаємо, що раніше Ектор Хіменес-Браво розповів, з якими труднощами йому довелося зіткнутися з початком роботи в українській столиці.