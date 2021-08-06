"Ошибся, что Украина и Россия похожи": ведущий "Мастер-шефа" пожаловался на трудности работы в Киеве

Известный украинский ресторатор и телеведущий Эктор Хименес Браво рассказал, с какими сложностями он столкнулся, когда начинал работать в Украине. По его словам и работа ресторатора, и работа телеведущего не давалась ему легко.

Своей историей шоумен поделился в своем блоге в Instagram.

Так, Эктор рассказал, что в акой-то момент его отношения с инвесторами сети отелей "Интерконтиненталь", для которых он разрабатывал концепцию ресторанов, настолько испортились, что он даже задумался над переездом в Канаду.

"Инвесторы и собственник "Интерконтиненталь Киев" хотели работать только со мной. Я разработал для них проект FAIRMONT. Позже я отдельно открыть BAO, NAM (рестораны Эктора Хименес-Браво, - прим.ред.) и др. И в какой-то момент мой отношения с собственником "Интерконтиненталя" испортились, мы были в конфликт. И я захотел бросить все и уехать в Канаду", - пишет Браво.

Кроме того, кулинар рассказал, что на проекте "Мастер-шеф" он был вовсе не приглашенной звездой, а проходил строгий кастинг.

"Позже открылся кастинг на "Мастер-шеф", и я решил на него пойти. Пробовал еще "Адскую Кухню, но не вышло. Если вы думали, что меня сразу взяли, то это не так. Я потратил много времени", - поделился телеведущий.

Эктор Хименес Браво – один из самых узнаваемых поваров и рестораторов в Украине. Вот уже в течение 9 лет он является судьей популярного в Украине реалити-шоу «МастерШеф». Браво владеет в Киеве такими заведениями, как BAO, NAM и кондитерской Bo.Pastry.

Напомним, что ранее телеведущий Эктор Хименес Браво внезапно начал вести свой блог в Instagram на русском языке, чем вызвал гнев своих подписчиков.