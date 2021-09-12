Злата Огневич рассказала, как научиться реагировать на оскорбления и хейтеров

Один человек оскорблял публично мудреца:

– Ты безбожник! Ты пьяница и вор!

Мудрый человек в ответ лишь улыбнулся. Наблюдавший эту сцену хорошо одетый юноша спросил:

– Как же ты можешь подобные оскорбления терпеть? Неужели тебе не обидно?

Мудрец сказал молодому человеку:

- Если ты хочешь узнать мой секрет тебе придётся пройти со мной.

Мудрый человек зашел в пыльный чулан, зажег лучину и порывшись в сундуке нашел рваный, грязный и старый халат. Бросил его юноше и сказал:

– Примерь, это тебе под стать.

Юноша осмотрел его и возмутился:

– Зачем мне надевать на себя эти грязные обноски? Ты видишь я одет в приличную и добротную одежду, – ты, наверное, спятил!

И бросил рваный халат обратно.

– Обрати внимание, – сказал мудрец, – ты почему-то не захотел примерять старые лохмотья. Точно так же и я не стал примерять к себе те грязные слова, которыми пытался достать меня тот человек. Сможешь ли ты обижаться на оскорбления, если будешь понимать внутри себя очень основательно и твёрдо, что оскорбления это лохмотья, которые тебе швыряют с чужого плеча люди. Конечно никто не запрещает тебе примерить чьи-либо оскорбления и даже носить их, если у тебя вдруг не окажется собственной одежды.