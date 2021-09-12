Укр

Злата Огневич рассказала, как научиться реагировать на оскорбления и хейтеров

Автор
А. Барабан
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Автор
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Злата Огневич Новость обновлена 12 сентября 2021, 16:27
Злата Огневич

Певица поделилась мудрой притчей, котора учит тому, как отвечать на критику в свой адрес.

Новая украинская "Холостячка", известная певица Злата Огневич активно готовится к премьере второго сезона романтического реалити-шоу, где она стала главной героиней. Напомним, что премьера "Холостячки 2021" состоится 17 сентября.

Все артисты за свою карьеру не раз сталкиваются с таким "явлением", как хейтеры, которые не устают высказывать свое "фу" в комментариях. В преддверии нового сезона, Огневич наверняка понимает, что среди зрителей будут, как те, кто ее поддержит, так и те, которые будут критиковать выбор певицы.

На своей странице в Инстаграм исполнительница опубликовала мудрую притчу, которая учит, как реагировать на оскорбления и хейтеров. Злата сама ею "пользуется" и решила поделиться своим "методом" и с подписчиками.

Один человек оскорблял публично мудреца:

– Ты безбожник! Ты пьяница и вор!

Мудрый человек в ответ лишь улыбнулся. Наблюдавший эту сцену хорошо одетый юноша спросил:

– Как же ты можешь подобные оскорбления терпеть? Неужели тебе не обидно?

Мудрец сказал молодому человеку:

- Если ты хочешь узнать мой секрет тебе придётся пройти со мной.

Мудрый человек зашел в пыльный чулан, зажег лучину и порывшись в сундуке нашел рваный, грязный и старый халат. Бросил его юноше и сказал:

– Примерь, это тебе под стать.

Юноша осмотрел его и возмутился:

– Зачем мне надевать на себя эти грязные обноски? Ты видишь я одет в приличную и добротную одежду, – ты, наверное, спятил!

И бросил рваный халат обратно.

– Обрати внимание, – сказал мудрец, – ты почему-то не захотел примерять старые лохмотья. Точно так же и я не стал примерять к себе те грязные слова, которыми пытался достать меня тот человек. Сможешь ли ты обижаться на оскорбления, если будешь понимать внутри себя очень основательно и твёрдо, что оскорбления это лохмотья, которые тебе швыряют с чужого плеча люди. Конечно никто не запрещает тебе примерить чьи-либо оскорбления и даже носить их, если у тебя вдруг не окажется собственной одежды.

Напомним, что ранее украинская певица Злата Огневич дала "Телеграфу" эксклюзивное интервью, в котором рассказала об экстремальных съемках клипа, семье своей мечты и работе над новыми синглами.

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