Злата Огневич рассказала, как научиться реагировать на оскорбления и хейтеров
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Певица поделилась мудрой притчей, котора учит тому, как отвечать на критику в свой адрес.
Новая украинская "Холостячка", известная певица Злата Огневич активно готовится к премьере второго сезона романтического реалити-шоу, где она стала главной героиней. Напомним, что премьера "Холостячки 2021" состоится 17 сентября.
Все артисты за свою карьеру не раз сталкиваются с таким "явлением", как хейтеры, которые не устают высказывать свое "фу" в комментариях. В преддверии нового сезона, Огневич наверняка понимает, что среди зрителей будут, как те, кто ее поддержит, так и те, которые будут критиковать выбор певицы.
На своей странице в Инстаграм исполнительница опубликовала мудрую притчу, которая учит, как реагировать на оскорбления и хейтеров. Злата сама ею "пользуется" и решила поделиться своим "методом" и с подписчиками.
Один человек оскорблял публично мудреца:
– Ты безбожник! Ты пьяница и вор!
Мудрый человек в ответ лишь улыбнулся. Наблюдавший эту сцену хорошо одетый юноша спросил:
– Как же ты можешь подобные оскорбления терпеть? Неужели тебе не обидно?
Мудрец сказал молодому человеку:
- Если ты хочешь узнать мой секрет тебе придётся пройти со мной.
Мудрый человек зашел в пыльный чулан, зажег лучину и порывшись в сундуке нашел рваный, грязный и старый халат. Бросил его юноше и сказал:
– Примерь, это тебе под стать.
Юноша осмотрел его и возмутился:
– Зачем мне надевать на себя эти грязные обноски? Ты видишь я одет в приличную и добротную одежду, – ты, наверное, спятил!
И бросил рваный халат обратно.
– Обрати внимание, – сказал мудрец, – ты почему-то не захотел примерять старые лохмотья. Точно так же и я не стал примерять к себе те грязные слова, которыми пытался достать меня тот человек. Сможешь ли ты обижаться на оскорбления, если будешь понимать внутри себя очень основательно и твёрдо, что оскорбления это лохмотья, которые тебе швыряют с чужого плеча люди. Конечно никто не запрещает тебе примерить чьи-либо оскорбления и даже носить их, если у тебя вдруг не окажется собственной одежды.
Напомним, что ранее украинская певица Злата Огневич дала "Телеграфу" эксклюзивное интервью, в котором рассказала об экстремальных съемках клипа, семье своей мечты и работе над новыми синглами.
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