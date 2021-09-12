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Злата Огнєвіч розповіла, як навчитися реагувати на образи і хейтерів

Автор
А. Барабан
Дата публікації
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Автор
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Злата Огневич Новина оновлена 12 вересня 2021, 16:27
Злата Огневич

Співачка поділилася мудрої притчею, котора вчить тому, як відповідати на критику на свою адресу.

Нова українська "Холостячка", відома співачка Злата Огнєвіч активно готується до прем’єри другого сезону романтичного реаліті-шоу, де вона стала головною героїнею. Нагадаємо, що прем’єра "Холостячки 2021" відбудеться 17 вересня.

Всі артисти за свою кар’єру неодноразово стикаються з таким "явищем", як хейтери, які не втомлюються висловлювати свою "фу" в коментарях. Напередодні нового сезону, Огнєвіч напевно розуміє, що серед глядачів будуть, як ті, хто її підтримає, так і ті, які будуть критикувати вибір співачки.

На своїй сторінці в Інстаграм виконавиця опублікувала мудру притчу, яка вчить, як реагувати на образи і хейтерів. Злата сама нею "користується" і вирішила поділитися своїм "методом" і з підписниками.

Одна людина публічно ображала мудреця:

- Ти безбожник! Ти п’яниця і злодій!

Мудрець у відповідь лише посміхнувся. Спостерігав цю сцену добре одягнений юнак. Він запитав:

- Як же ти можеш подібні образи терпіти? Невже тобі не образливо?

Мудрець сказав йому:

- Якщо ти хочеш дізнатися мій секрет тобі доведеться пройти зі мною.

Мудрець зайшов в запорошену комору, запалив лучину і порившись в скрині знайшов рваний, брудний і старий халат. Кинув його юнакові і сказав:

- Примір, це тобі до пари.

Юнак оглянув його і обурився:

- Навіщо мені надягати на себе ці брудні обноски? Ти бачиш я одягнений в пристойний і добротний одяг, — ти, напевно, з глузду з’їхав!

І кинув рваний халат назад.

- Зверни увагу, — сказав мудрець, — ти чомусь не захотів приміряти старе лахміття. Точно так само і я не став приміряти до себе ті брудні слова, якими намагався дістати мене той чоловік. Чи зможеш ти ображатися на образи, якщо будеш розуміти всередині себе дуже грунтовно і твердо, що образи це лахміття, які тобі кидають з чужого плеча люди. Звичайно ніхто не забороняє тобі приміряти будь-чиї образи і навіть носити їх, якщо у тебе раптом не виявиться власного одягу.

Нагадаємо, що раніше українська співачка Злата Огневич дала "Телеграфу" ексклюзивне інтерв’ю, в якому розповіла про екстремальні зйомки кліпу, сім’ї своєї мрії і роботі над новими синглами.

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