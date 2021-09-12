Злата Огнєвіч розповіла, як навчитися реагувати на образи і хейтерів

Одна людина публічно ображала мудреця:

- Ти безбожник! Ти п’яниця і злодій!

Мудрець у відповідь лише посміхнувся. Спостерігав цю сцену добре одягнений юнак. Він запитав:

- Як же ти можеш подібні образи терпіти? Невже тобі не образливо?

Мудрець сказав йому:

- Якщо ти хочеш дізнатися мій секрет тобі доведеться пройти зі мною.

Мудрець зайшов в запорошену комору, запалив лучину і порившись в скрині знайшов рваний, брудний і старий халат. Кинув його юнакові і сказав:

- Примір, це тобі до пари.

Юнак оглянув його і обурився:

- Навіщо мені надягати на себе ці брудні обноски? Ти бачиш я одягнений в пристойний і добротний одяг, — ти, напевно, з глузду з’їхав!

І кинув рваний халат назад.

- Зверни увагу, — сказав мудрець, — ти чомусь не захотів приміряти старе лахміття. Точно так само і я не став приміряти до себе ті брудні слова, якими намагався дістати мене той чоловік. Чи зможеш ти ображатися на образи, якщо будеш розуміти всередині себе дуже грунтовно і твердо, що образи це лахміття, які тобі кидають з чужого плеча люди. Звичайно ніхто не забороняє тобі приміряти будь-чиї образи і навіть носити їх, якщо у тебе раптом не виявиться власного одягу.