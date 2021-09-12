Злата Огнєвіч розповіла, як навчитися реагувати на образи і хейтерів
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Співачка поділилася мудрої притчею, котора вчить тому, як відповідати на критику на свою адресу.
Нова українська "Холостячка", відома співачка Злата Огнєвіч активно готується до прем’єри другого сезону романтичного реаліті-шоу, де вона стала головною героїнею. Нагадаємо, що прем’єра "Холостячки 2021" відбудеться 17 вересня.
Всі артисти за свою кар’єру неодноразово стикаються з таким "явищем", як хейтери, які не втомлюються висловлювати свою "фу" в коментарях. Напередодні нового сезону, Огнєвіч напевно розуміє, що серед глядачів будуть, як ті, хто її підтримає, так і ті, які будуть критикувати вибір співачки.
На своїй сторінці в Інстаграм виконавиця опублікувала мудру притчу, яка вчить, як реагувати на образи і хейтерів. Злата сама нею "користується" і вирішила поділитися своїм "методом" і з підписниками.
Одна людина публічно ображала мудреця:
- Ти безбожник! Ти п’яниця і злодій!
Мудрець у відповідь лише посміхнувся. Спостерігав цю сцену добре одягнений юнак. Він запитав:
- Як же ти можеш подібні образи терпіти? Невже тобі не образливо?
Мудрець сказав йому:
- Якщо ти хочеш дізнатися мій секрет тобі доведеться пройти зі мною.
Мудрець зайшов в запорошену комору, запалив лучину і порившись в скрині знайшов рваний, брудний і старий халат. Кинув його юнакові і сказав:
- Примір, це тобі до пари.
Юнак оглянув його і обурився:
- Навіщо мені надягати на себе ці брудні обноски? Ти бачиш я одягнений в пристойний і добротний одяг, — ти, напевно, з глузду з’їхав!
І кинув рваний халат назад.
- Зверни увагу, — сказав мудрець, — ти чомусь не захотів приміряти старе лахміття. Точно так само і я не став приміряти до себе ті брудні слова, якими намагався дістати мене той чоловік. Чи зможеш ти ображатися на образи, якщо будеш розуміти всередині себе дуже грунтовно і твердо, що образи це лахміття, які тобі кидають з чужого плеча люди. Звичайно ніхто не забороняє тобі приміряти будь-чиї образи і навіть носити їх, якщо у тебе раптом не виявиться власного одягу.
Нагадаємо, що раніше українська співачка Злата Огневич дала "Телеграфу" ексклюзивне інтерв’ю, в якому розповіла про екстремальні зйомки кліпу, сім’ї своєї мрії і роботі над новими синглами.
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