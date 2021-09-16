Диетолог рассказала, как избежать переедания

По словам диетолога, нельзя пропускать приемы пищи.

В осенне-зимний период, когда на улице серо и холодно, таки и хочется заесть хандру чем-нибудь вкусненьким. Однако такие пищевые шалости, если грешить ими регулярно, грозят в последствии набранными килограммами. Диетолог Татьяна Лакуста в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала, как справиться с перееданием.

Самое главное, по словам диетолога, наладить рутину питания и питаться регулярно.

"Это регулируется, во-первых, нормализацией рациона. У человека должна быть налажена рутина питания. Если человек пропускает завтраки, обеды, а потом на стрессе переедает вечером, то пока питание не будет отлажено, разговаривать не о чем", — говорит врач.

При этом она отмечает, что если такие срывы случаются с вами лишь изредка, то ничего страшного в этом нет.

"Иногда такое может случаться у каждого. Периодически мы можем заедать тревогу, волнение и любые эмоции, скуку, например. При этом часто это компенсируется на следующий день естественным образом. То есть переев вечером, человек меньше хочет есть на следующее утро. Это наша нормальная физиологическая реакция. Если у человека нет расстройства пищевого поведения, и он на следующий день после переедания не будет снова объедаться, то корректировать извне ничего не нужно, организм сам захочет съесть меньше на следующий день. Бичевать себя за это не нужно", — отмечает терапевт.

Татьяна Лакуста также советует найти себе занятия, которые помогут вам отвлечься от еды. Это могут быть прогулки или разговоры с друзьями.

Полный текст интервью с диетологом Татьяной Лакустой читайте на "Телеграфе" 17 сентября в 8:00.

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