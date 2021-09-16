Дієтолог розповіла, як уникнути переїдання

За словами дієтолога, не можна пропускати прийоми їжі.

В осінньо-зимовий період, коли на вулиці сіро і холодно, таки і хочеться заїсти нудьгу чимось смачненьким. Однак такі харчові пустощі, якщо грішити ними регулярно, загрожують надалі набраними кілограмами. Дієтолог Тетяна Лакуста в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповіла, як впоратися з переїданням.

Найголовніше, за словами дієтолога, налагодити рутину харчування і харчуватися регулярно.

"Це регулюється, по-перше, нормалізацією раціону. У людини має бути налагоджена рутина харчування. Якщо людина пропускає сніданки, обіди, а потім на стресі переїдає ввечері, то поки харчування не буде налагоджено, розмовляти нема про що", — каже лікар.

При цьому вона відзначає, що якщо такі зриви трапляються з вами лише зрідка, то нічого страшного в цьому немає.

"Іноді таке може траплятися у кожного. Періодично ми можемо заїдати тривогу, хвилювання і будь-які емоції, нудьгу, наприклад. При цьому часто це компенсується на наступний день природним чином. Тобто переївши ввечері, людина менше хоче їсти на наступний ранок. Це наша нормальна фізіологічна реакція. Якщо у людини немає розлади харчової поведінки, і він на наступний день після переїдання не буде знову об’їдатися, то коригувати ззовні нічого не потрібно, організм сам захоче з’їсти менше на наступний день. бичувати себе за це не потрібно ", — зазначає терапевт.

Тетяна Лакуста також радить знайти собі заняття, які допоможуть вам відволіктися від їжі. Це можуть бути прогулянки або розмови з друзями.

Повний текст інтерв’ю з дієтологом Тетяною Лакустою читайте на "Телеграфі" 17 вересня о 8:00.

Раніше дієтолог Тетяна Лакуста назвала найчастіші помилки українців в харчуванні.