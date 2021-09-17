Укр

Злата Огневич развеселила подписчиков необычным анонсом шоу "Холостячка" (видео)

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Злата Огневич Новость обновлена 17 сентября 2021, 13:04
Злата Огневич

17 сентября стартует второй сезон романтического реалити-шоу "Холостячка".

В эту пятницу, 17 сентября, на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера самого романтического шоу на украинском телевидении "Холостячка". Главная героиня второго сезона — украинская певица Злата Огневич решилась повторить удачу Ксении Мишиной и найти свою любовь на проекте.

В преддверии премьеры создатели шоу создали шутливый анонс реалити, в котором показали, как мужчины реагировали на артистку на первой вечеринке. Ролик можно посмотреть на странице проекта в Инстаграм и на личной странице Огневич в соцсети.

"- Слишком горячо! — Это же Злата Огневич!" — говорится в описании видео.

Новая Холостячка отметила, что это прекрасное видео, при просмотре которого она едва не сошла с ума со смеху.

В комментариях нетерпеливые поклонники пишут, что очень ждут, когда же сезон выйдет в эфир.

Ранее, "Телеграф" писал, что несменный ведущий проекта Григорий Решетник рассказал, чего стоит ждать от второго сезона "Холостячки".

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