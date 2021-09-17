Злата Огнєвіч розвеселила підписників незвичайним анонсом шоу "Холостячка" (відео)

17 вересня стартує другий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостячка".

Цієї п’ятниці, 17 вересня, на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра самого романтичного шоу на українському телебаченні "Холостячка". Головна героїня другого сезону — українська співачка Злата Огнєвіч зважилася повторити успіх Ксенії Мішиної і знайти свою любов на проєкті.

Напередодні прем’єри творці шоу створили жартівливий анонс реаліті, в якому показали, як чоловіки реагували на артистку на першій вечірці. Ролик можна подивитися на сторінці проєкту в Інстаграм і на особистій сторінці Огневич в соцмережі.

"- Занадто гаряче! — Це ж Злата Огневич!" — йдеться в описі відео.

Нова Холостячка зазначила, що це прекрасне відео, при перегляді якого вона ледь не збожеволіла від сміху.

У коментарях нетерплячі шанувальники пишуть, що дуже чекають, коли ж сезон вийде в ефір.

Раніше, "Телеграф" писав, що незмінний ведучий проєкту Григорій Решетник розповів, чого варто чекати від другого сезону "Холостячки".