Злата Огнєвіч розвеселила підписників незвичайним анонсом шоу "Холостячка" (відео)
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17 вересня стартує другий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостячка".
Цієї п’ятниці, 17 вересня, на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра самого романтичного шоу на українському телебаченні "Холостячка". Головна героїня другого сезону — українська співачка Злата Огнєвіч зважилася повторити успіх Ксенії Мішиної і знайти свою любов на проєкті.
Напередодні прем’єри творці шоу створили жартівливий анонс реаліті, в якому показали, як чоловіки реагували на артистку на першій вечірці. Ролик можна подивитися на сторінці проєкту в Інстаграм і на особистій сторінці Огневич в соцмережі.
"- Занадто гаряче! — Це ж Злата Огневич!" — йдеться в описі відео.
Нова Холостячка зазначила, що це прекрасне відео, при перегляді якого вона ледь не збожеволіла від сміху.
У коментарях нетерплячі шанувальники пишуть, що дуже чекають, коли ж сезон вийде в ефір.
Раніше, "Телеграф" писав, що незмінний ведучий проєкту Григорій Решетник розповів, чого варто чекати від другого сезону "Холостячки".
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