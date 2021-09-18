"МастерШеф-11": стало известно, кто покинул 20-ку лучших кулинаров-аматоров (фото)

Названо имя участника, который ушел из кулинарного проекта на этой неделе

В субботу вечером, 18 сентября, состоялся четвертый эфир 11 сезона самого популярного кулинарного проекта страны — "МастерШеф". В этом году участники соревнуются за главный приз проекта — 300 тысяч гривен, обучение в Le Cordon Bleu, а также звание лучшего кулинара-аматора Украины 2021 года. Напомним, что недавно ушла из жизни участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3" Стелла Клименко.

В этом выпуске кулинары-аматоры поделились на две команды, и каждой из них потребовалось приготовить концептуальное меню, в которое входили бы: закуска, первое блюдо, основное и десерт. Также должна быть идея, которая объединит весь сет.

Во втором конкурсе участники поделились на пары. Представитель от каждой из них подходил за конвертом, где были хокку о природе и времени года. Кулинары-аматоры должны были вдохновиться своими хокку и через час выразить настроение стихотворения в одном блюде. Некоторые из участников не справились, из-за чего попали на битву черных.

По результатам битвы черных фартуков проект покинула Тамара Мельникова.

Напомним, что в прошлый раз с проекта "МастерШеф-11" ушел кулинар-аматор Юрия Чученко.