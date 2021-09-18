"МастерШеф-11": стало відомо, хто покинув 20-ку кращих кулінарів-аматорів (фото)

Названо ім’я учасника, який пішов з кулінарного проекту на цьому тижні

У суботу ввечері, 18 вересня, відбувся четвертий ефір 11 сезону найпопулярнішого кулінарного проекту країни — "МастерШеф". Цього року учасники змагаються за головний приз проекту — 300 тисяч гривень, навчання в Le Cordon Bleu, а також звання кращого кулінара-аматора України 2021 року. Нагадаємо, що недавно пішла з життя учасниця шоу "МастерШеф. Професіонали-3" Стелла Клименко.

У цьому випуску кулінари-аматори поділилися на дві команди, і кожної з них треба було приготувати концептуальне меню, в яке входили б: закуска, перша страва, основна і десерт. Також повинна бути ідея, яка об’єднає весь сет.

У другому конкурсі учасники поділилися на пари. Представник від кожної з них підходив за конвертом, де були хокку про природу і пори року. Кулінари-аматори мали надихнутися своїми хокку і через годину висловити настрій вірша в одній страві. Деякі з учасників не впоралися, через що потрапили на битву чорних.

За результатами битви чорних фартухів проект покинула Тамара Мельникова.

Нагадаємо, що в минулий раз з проекту "МастерШеф-11" пішов кулінар-аматор Юрія Чученко.