Михайлово чудо: что нельзя делать в этот праздник

В народе есть ряд запретов на Михайлово чудо.

Православные христиане 19 сентября отмечают день архангела Михаила. В народе этот праздник называют Михайлово чудо.

Архангел Михаил является одним из главных для христиан, ведь он спас храм от язычников, которые хотели его разрушить.

Согласно древним поверьям, в День Михаила нужно стараться помогать людям, тогда святой обязательное выполнит желание добродетелей. Также в этот день желательно помириться со всеми, с кем конфликт и забыть все обиды.

Еще с древних времен люди на Михайлово чудо устраивали пышные застолья, а хозяйки готовили блюда из свежего, только собранного урожая.

Люди искренне верили, что на Михайлово чуда может сбыться любое желание, и произойти то, чего нельзя было и ожидать.

В народе также распространились различные запреты в этот день. Считается, что на Михайлово чудо ни коем случае нельзя работать. Тех, кто возьмется за любую работу, ожидает беда и наказание за нарушение запрета.

Также в день Михаила ни в коем случае нельзя ссориться и решать разногласия конфликтами. Нужно находить компромисс и решать все вопросы мирным путем и разговорами.

Что касается остатков после застолья, то их не рекомендуется выбрасывать в мусорное ведро. Лучше раздать бедным и тем, кто в этом нуждается.

Также в народе бытует мнение, что на Михайлово чудо нельзя мыть голову, ведь таким образом вымывается весь ум.

Кроме того, 19 сентября нельзя грустить. В этот день нужно веселиться и праздновать.

Ранее "Телеграф" публиковал картинки и поздравления на Михайлово чудо, которыми можно поделиться с родными и близкими людьми.