Михайлове чудо: що не можна робити в це свято

В народі побутує ряд заборон на Михайлове чудо.

Православні християни 19 вересня відзначають день архангела Михайла. В народі це свято називають Михайлове чудо.

Архангел Михайло є одним із найголовніших для християн, адже він врятував храм від язичників, які хотіли його зруйнувати.

Відповідно до давніх повірʼїв, в День Михайла потрібно намагатися допомагати людям, тоді святий обовʼязкове виконає бажання добродія. Також цього дня бажано помиритися з усіма, з ким є конфлікт та забути всі образи.

Ще з давніх часів люди на Михайлове чудо влаштовували пишні застілля, а господині готували страви зі свіжого, тільки зібраного врожаю.

Люди щиро вірили, що в день Михайлового чуда може збутися будь-яке бажання, і статися те, чого не можна було й очікувати.

В народі також поширилися різноманітні заборони у цей день. Вважається, що на Михайлове чудо ні якому разі не можна працювати. Тих, хто візьметься за будь-яку роботу, очікує лихо та покарання за порушення заборони.

Також у день Михайла ні в якому разі не можна сваритися та вирішувати незгоди конфліктами. Потрібно знаходити компроміс і розвʼязувати всі питання мирним шляхом та розмовами.

Що стосується залишків після застілля, то їх не рекомендується викидати у смітник. Краще роздати бідним і тим, хто цього потребує.

Також в народі побутує думка, що на Михайлове чудо не можна мити голову, адже таким чином вимивається весь розум.

Окрім того, 19 вересня не можна сумувати. Цього дня потрібно веселитися і святкувати.

Раніше "Телеграф" публікував картинки та привітання на Михайлове чудо, якими можна поділитися з рідними та близькими людьми.