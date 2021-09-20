Ретроградный Меркурий, полнолуние и равноденствие: астролог составила гороскоп на неделю

Согласно астрологическому прогнозу, этот понедельник — один из самых удачных дней в сентябре.

Неделя насыщена астрологическими событиями – первое осеннее полнолуние, осеннее равноденствие, Меркурий 26 сентября становится стационарным с поворотом в ретроградное движение — энергетический потенциал очень сильный. Важно использовать это время с максимальной выгодой для себя, не пропускать ни единого шанса и не откладывать на потом то, что можно сделать сейчас.

Об этом "Телеграфу" рассказала астролог Марина Скади.

20 сентября, понедельник, растущая Луна в Рыбах, 14 – 15 лунные сутки, с 19:18 – 15 лунные. Меркурий в гармоничном аспекте с ретро Юпитером – это день призыва, связан с использованием источников информации, один из лучших дней в сентябре. Воспользуйтесь потенциалом этого дня, если нужно с кем-то договориться, решить вопросы с документами, финансами, партнерскими взаимоотношениями с иностранцами. Луна в соединении с ретро Нептуном и гармоничном аспекте с ретро Плутоном — Это аспекты экстрасенсорных способностей и они помогают проявить свой потенциал в этой сфере. Дети нуждаются в повышенной заботе и внимании со стороны взрослых, т.к. становятся ранимыми и чувствительными, а настроение отличается неустойчивостью. Для большинства людей это день эмоционального возрождения.

21 сентября во вторник, в 02:55 по киевскому времени Полнолуние в Рыбах. Мистическое время, позволяющее заглянуть в глубины Души. Это Полнолуние очень важное, т.к. оно происходит накануне Осеннего Равноденствия, которое произойдет 22 сентября в 22:21. Для многих это станет переломным моментом, когда приходит осознание, что по-старому больше нельзя. Луна переходит в знак Овна в 06:13, будет легче решиться сделать шаг к новой жизни. Вселенная всем предоставляет прекрасные возможности – очень сильные дни – третья декада сентября. 21 и 22 сентября — это время расцвета природной мужественности и женственности, легче наладить личную сферу взаимоотношений.

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22 сентября, в среду, в 22:21 по киевскому времени, Солнце пересекает кардинальную точку и входит в знак Весы, т.е. наступает Осеннее Равноденствие – День Силы. С этого момента наступает астрономическая осень. Пора подводить итоги, в этот день можно испытать состояния, в котором достигается гармония между духом и телом. В этот день Меркурий в квадратуре с ретро Плутоном – что-то обязательно поменяется, и многие люди чувствуют, что произойдут кардинальные перемены в наиболее волнующих сферах жизни в ближайшие дни. Луна убывающая, продолжает двигаться по знаку Овна, придает храбрости, люди готовы осмысленно и активно действовать, не обращая внимания на страх.

23 сентября, четверг, убывающая Луна в Овне до 15:38 по киевскому времени, после чего переходит в знак Тельца, где имеет статус экзальтации. Период Луны без курса – с 05:03 до 15:38. Венера в оппозиции с ретро Ураном, планеты генерируют мощные энергетические потоки, особенно чувствительна к которым сфера личных взаимоотношений. Люди хотят любить страстно и безоглядно, разделяя мечты и стремления с партнером, и в то же время, возникает сильная потребность в свободе и независимости, что приводит к двусмысленным ситуациям и проблемам при завязывании серьезных отношений. Неожиданные события, непредсказуемое поведение партнеров заставляет менять планы, что-то терять, отчего-то отказываться. В личных и деловых отношениях появляется много противоречий. К вечеру атмосфера становится намного спокойнее, поэтому, если в течение дня произошли неприятности, есть шанс их исправить.

24 сентября, пятница, убывающая Луна в Тельце соединяется с ретро Ураном и строит оппозицию к Венере – взрывной день, из-за неконтролируемых энергией он содержит в себе много неожиданностей. День связан с проработкой и преобразованием женских энергий. Для энергетической коррекции будут полезны прозрачный аметист, соколиный глаз, цирконий. Для некоторых людей день тяжелый, если они не желают бороться со своими низкими инстинктами, падки на искушения и соблазны. День подходит для работы со своими мрачными мыслями, развивая объективный взгляд на мир. Постарайтесь увидеть себя со стороны, отказаться от иллюзий, от низменных инстинктов. Окружающая действительность это дня является как бы зеркальным отражением внутренней сущности человека. В медицинском отношении следует обратить внимание на почки.

25 сентября в субботу формируется большой воздушный тригон – ретро Сатурн, Марс, Черная Луна в Близнецах. Поток ложной информации, абсурдных выводов, непроверенных данных, создает внешнюю напряженную атмосферу. То, что сначала выглядит обнадеживающе, в результате может дать серьезные проблемы с правовыми органами и государственными структурами. Никаких серьезных решений не принимайте в этот день. Луна в Тельце убывает, в гармоничном аспекте с ретро Нептуном, но в напряжении с ретро Юпитером, период без курса – с 16:18 до 03:36 следующего дня.

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Очень осторожным надо быть с новыми идеями, веяниями — скорее всего, это будет искушение. Этот день для всех связан с астральным очищением, т.е. с нравственной чисткой души, совести: полезно обдумать свои поступки, хотя бы мысленно признать свои ошибки, избавиться чужих установок, от иллюзий. Полезно посидеть у костра, подумать о жизни, своем предназначении. Взаимодействие со стихией огня и воздуха окажет благотворное влияние на общий психологический фон. Хороший день для чистки помещений — можно зажечь свечу и обойти с ней комнаты в своем жилище. День также связан с творчеством, с проявлением своей индивидуальности.

26 сентября, воскресенье, убывающая Луна в Близнецах, в соединении с Восходящим Узлом и Черной Луной, гармоничных аспектах с Солнцем и Марсом. Очень серьезный и интересный день: время духовного преображения, преодоления сомнений, вознесения, познания космического закона. День равновесия между женским и мужским началом, поэтому многие люди расположены к сотрудничеству и партнерству. Доброжелательное настроение и положительный жизненный настрой способствует созданию устойчивого психологического состояния на весь период ретроградного Меркурия, планета стационарная 26 сентября, а с 27 сентября разворачивается и входит в фазу ретроградного движения, что случается три раза в году и длится 21 день. В это время добавляются акценты на внутренние, скрытые, задержанные, замедленные, искаженные реакции. В эти периоды требуется больше времени, затрат энергии и сил для решения вопросов и выполнения работ. Чаще возникают препятствия, меняются планы. Поэтому не рекомендуется начинать в эти периоды, что-либо новое.

Ранее "Телеграф" писал, почему в этом году день осеннего равноденствия будет особенным.