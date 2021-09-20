Ретроградний Меркурій, повня і рівнодення: астролог склала гороскоп на тиждень

Згідно з астрологічним прогнозом, цей понеділок — один з найбільш вдалих днів у вересні.

Тиждень насичений астрологічними подіями — перша осіння повня, осіннє рівнодення, Меркурій 26 вересня стає стаціонарним з поворотом в ретроградний рух — енергетичний потенціал дуже сильний. Важливо використовувати цей час з максимальною вигодою для себе, не пропускати жодного шансу і не відкладати на потім те, що можна зробити зараз.

Про це "Телеграфу" розповіла астролог Марина Скаді.

20 вересня, понеділок, висхідний Місяць у Рибах, 14 — 15 місячна доба, з 19:18 — 15 місячні. Меркурій в гармонійному аспекті з ретро Юпітером — це день призову, пов’язаний з використанням джерел інформації, один з кращих днів у вересні. Скористайтеся потенціалом цього дня, якщо потрібно з кимось домовитися, вирішити питання з документами, фінансами, партнерськими взаємовідносинами з іноземцями. Місяць у поєднанні з ретро Нептуном і гармонійному аспекті з ретро Плутоном — Це аспекти екстрасенсорних здібностей і вони допомагають виявити свій потенціал у цій сфері. Діти потребують підвищеної турботи і уваги з боку дорослих, тому що стають вразливими і чутливими, а настрій відрізняється нестійкістю. Для більшості людей це день емоційного відродження.

21 вересня у вівторок, о 02:55 за київським часом Повня у Рибах. Містичний час, що дозволяє заглянути в глибини Душі. Ця Повня дуже важлива, тому що вона відбувається напередодні Осіннього Рівнодення, яке відбудеться 22 вересня о 22:21. Для багатьох це стане переломним моментом, коли приходить усвідомлення, що по-старому більше не можна. Місяць переходить в знак Овна в 6:13, буде легше зважитися зробити крок до нового життя. Всесвіт всім надає прекрасні можливості — дуже сильні дні — третя декада вересня. 21 і 22 вересня - це час розквіту природної мужності і жіночності, легше налагодити особисте сферу взаємовідносин.

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22 вересня, в середу, о 22:21 за київським часом, Сонце перетинає кардинальну точку і входить в знак Терези, тобто настає Осіннє Рівнодення — День Сили. З цього моменту настає астрономічна осінь. Пора підбивати підсумки, в цей день можна випробувати стану, в якому досягається гармонія між духом і тілом. У цей день Меркурій в квадратурі з ретро Плутоном — щось обов’язково зміниться, і багато людей відчувають, що відбудуться кардинальні зміни в найбільш хвилюючих сферах життя в найближчі дні. Місяць спадає, продовжує рухатися по знаку Овна, надає хоробрості, люди готові осмислено і активно діяти, не звертаючи уваги на страх.

23 вересня, четвер, щербатий Місяць в Овні до 15:38 за київським часом, після чого переходить в знак Тельця, де має статус екзальтації. Період Місяця без курсу — з 5:03 до 15:38. Венера в опозиції з ретро Ураном, планети генерують потужні енергетичні потоки, особливо чутлива до яких сфера особистих взаємин. Люди хочутьлюбити пристрасно й безоглядно, розділяючи мрії і прагнення з партнером, і в той же час, виникає сильна потреба в свободі і незалежності, що призводить до двозначним ситуацій і проблем при зав’язуванні серйозних відносин. Несподівані події,непередбачувана поведінка партнерів змушує змінювати плани, щось втрачати, чомусь відмовлятися. В особистих і ділових відносинах з’являється багато протиріч. До вечора атмосфера стає набагато спокійніше, тому, якщо протягом дня відбулися неприємності, є шанс їх виправити.

24 вересня, п’ятниця щербатий Місяць у Тельці з’єднується з ретро Ураном і будує опозицію до Венери — вибуховий день, через неконтрольовані енергією він містить в собі багато несподіванок. День пов’язаний з опрацюванням і перетворенням жіночих енергій. Для енергетичної корекції будуть корисні прозорий аметист, соколине око, цирконій. Для деяких людей день важкий, якщо вони не бажають боротися зі своїми низькими інстинктами, ласі на спокуси і спокуси. День підходить для роботи зі своїми похмурими думками, розвиваючи об’єктивний погляд на світ. Постарайтеся побачити себе з боку, відмовитися від ілюзій, від низинних інстинктів. Навколишня дійсність це дня є як би дзеркальним відображенням внутрішньої сутності людини. У медичному відношенні слід звернути увагу на нирки.

25 вересня в суботу формується великий повітряний тригон — ретро Сатурн, Марс, Чорний Місяць у Близнюках. Потік неправдивої інформації, абсурдних висновків, неперевірених даних, створює зовнішню напружену атмосферу. Те, що спочатку виглядає обнадійливо, в результаті може дати серйозні проблеми з правовими органами та державними структурами. Ніяких серйозних рішень не приймайте в цей день. Місяць у Тельці убуває, в гармонійному аспекті з ретро Нептуном, але в напрузі з ретро Юпітером, період без курсу — з 16:18 до 3:36 наступного дня.

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Дуже обережним треба бути з новими ідеями, віяннями — швидше за все, це буде спокуса. Цей день для всіх пов’язаний з астральним очищенням, тобто з моральним очищенням душі, совісті: корисно обдумати свої вчинки, хоча б подумки визнати свої помилки, позбутися чужих установок, від ілюзій. Корисно посидіти біля багаття, подумати про життя, своє призначення. Взаємодія зі стихією вогню і повітря зробить благотворний вплив на загальний психологічний фон. Хороший день для чищення приміщень — можна запалити свічку і обійти з нею кімнати в своєму житлі. День також пов’язаний з творчістю, з проявом своєї індивідуальності.

26 вересня, неділя, щербатий Місяць в Близнюках, в поєднанні з Висхідним Вузлом і Чорним Місяцем, гармонійні аспекти з Сонцем і Марсом. Дуже серйозний і цікавий день: час духовного перетворення, подолання сумнівів, вознесіння, пізнання космічного закону. День рівноваги між жіночим і чоловічим началом, тому багато людей схильні до співпраці та партнерства. Доброзичливий настрій і позитивний життєвий настрій сприяє створенню стійкого психологічного стану на весь період ретроградного Меркурія, планета стаціонарна 26 вересня, а з 27 вересня розгортається і входить в фазу ретроградного руху, що трапляється три рази в році і триває 21 день. В цей час додаються акценти на внутрішні, приховані, затримані, уповільнені, спотворені реакції. У ці періоди потрібно більше часу, витрат енергії і сил для вирішення питань та виконання робіт. Найчастіше виникають перешкоди, змінюються плани. Тому не рекомендується починати в ці періоди, що-небудь нове.

Раніше "Телеграф" писав, чому в цьому році день осіннього рівнодення буде особливим.