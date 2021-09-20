Полнолуние 21 сентября принесет удачу в жизнь трех знаков Зодиака

Первое осеннее полнолуние пройдет под покровительством знака Овен.

В первое осеннее полнолуние 21 сентября Луна переходит в знак Зодиака Овен. Поскольку покровителем Овна является планета Марс, это астрономическое явление также называется "красным полнолунием". Эта планета наделяет своих подопечных мощным и горячим темпераментов, поэтому день полнолуния 21 сентября является энергетически можным и эмоционально насыщенным.

В полнолуние рекомендуется завершить все старые дела, а вот начало новых лучше отложить. Посвятите этот день отдыху и наполнению новой энергией.

Астрологи утверждают, что в этот день три знака Зодиака будут наделены особой силой, а в их жизнь придет невероятная удача.

Близнецы

Близнецы в полнолуние будут фонтанировать новыми идеями и если приложат максимум усилий, то смогут воплотить их в жизнь. Астрологи советуют вам не торопиться с выбором. Обдумывайте все тщательно, и тогда ваши затеи увенчаются успехом.

Читайте также: Категория Lifestyle День осеннего равноденствия 2021: в чем его особенность и какие ритуалы нужно провести Осеннее равноденствие 22 сентября 2021 года особенное по своей энергетике – оно наступает на следующий день после Полнолуния.

Стрелец

Стрельцы в день полнолуния в отличие от остальных знаков почувствуют прилив сил. Сосредоточьтесь на выполнении первостепенных задач и не пытайтесь угнаться за всем. Если вы правильно расставите в этот день приоритеты, то сможете добится больших высот.

Рыбы

Рыбам в полнолуние 21 сентября необходимо с самого утра настроиться на позитивный лад. Оптимистическое настроение и уверенность в своих силах помогут преодолеть все трудности и добиться хороших результатов. Если у вас есть свой талисман, который приносит вам удачу, не забудьте в этот день взять его с собой.

Ранее "Телеграф" писал, что звезды приготовили нам на этой неделе. На этой неделе нас ждет полнолуние, день осеннего равноденствия и ретроградный Меркурий.