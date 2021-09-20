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Повня 21 вересня принесе удачу в життя трьох знаків Зодіаку

Автор
Ольга Броскова
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Повня 21 вересня Новина оновлена 20 вересня 2021, 13:01
Повня 21 вересня

Перша осіння повня пройде під заступництвом знака Овен.

У першу осінню повню 21 вересня Місяць переходить в знак Зодіаку Овен. Оскільки покровителем Овна є планета Марс, це астрономічне явище також називається "червоною повнею". Ця планета наділяє своїх підопічних потужним і гарячим темпераментом, тому день повного місяця 21 вересня є енергетично сильним і емоційно насиченим.

В повню рекомендується завершити всі старі справи, а ось початок нових краще відкласти. Присвятіть цей день відпочинку і наповненню новою енергією.

Астрологи стверджують, що в цей день три знака Зодіаку будуть наділені особливою силою, а в їх життя прийде неймовірна удача.

Близнюки

Близнюки в повний місяць будуть фонтанувати новими ідеями і якщо докладуть максимум зусиль, то зможуть втілити їх в життя. Астрологи радять вам не поспішати з вибором. Обмірковуйте все ретельно, і тоді ваші затії увінчаються успіхом.

Стрілець

Стрільці в день повного місяця на відміну від інших знаків відчують приплив сил. Зосередьтеся на виконанні першочергових завдань і не намагайтеся встигнути за всім. Якщо ви правильно розставити в цей день пріоритети, то зможете добится великих висот.

Риби

Рибам в повний місяць 21 вересня необхідно з самого ранку налаштуватися на позитивний лад. Оптимістичний настрій і впевненість в своїх силах допоможуть подолати всі труднощі і добитися добрих результатів. Якщо у вас є свій талісман, який приносить вам удачу, не забудьте в цей день взяти його з собою.

Раніше "Телеграф" писав, що зірки приготували нам на цьому тижні. На цьому тижні нас чекає повний місяць, день осіннього рівнодення і ретроградний Меркурій.

Теги:
#Місяць #Знаки зодіаку #Повний місяць
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