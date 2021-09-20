Рождество Пресвятой Богородицы: молитва святой, о чем надо просить

Молитва в этот день обладает особой силой и что все просьбы, которые сделаны от чистого сердца будут услышаны.

Во вторник, 21 сентября, Церковь восточного обряда отмечает праздник Рождества Пресвятой Богородицы, полное название которого звучит — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Особое внимание в этот день уделяется женщинам, так как они являются продолжательницами рода

В этот день в храмах проводятся богослужения, люди приходят у иконе Богородицы и просят у Девы Марии блага и здоровья для своих родных. .Женщины, у которых дети уже есть, молятся об их счастье, а бездетные молили о зачатии.

Также, Деву Марию просят помощи в воссоединении семьи, налаживании любовных отношений между супругами, об искоренении обид и ссор.

Стоит отметить, что Богородицу можно просить как за себя, так и за близких и друзей.

"Телеграф" собрал самые сильные молитвы, какие нужно читать в этот светлый праздник:

Молитва о зачатии ребенка

О, Непорочная, Благословенная Дева Мария, у Господа выпрошенная святыми мольбами, Богу отданная, Господом любимая, избранная матерью Господа нашего Иисуса Христа по своей чистоте души и тела. Кто же прославит Тебя или не ублажит, ведь Рождение Твое – это наше спасение. Прими молитву нашу от недостойных рабов Твоих, не отринь мольбу нашего сердца. Тебя прославляем вновь и вновь, Твое величие воспеваем, к Тебе припадаем с умилением, как к скорой заступнице чадолюбивой. Молим Тебя, испроси у Сына Твоего Иисуса Христа, Бога нашего одарить нас недостойных благочестивой жизнью, да будем жить мы, как угодно то Богу нашему, и с пользой для душ наших. О, Пресвятая Дева Мария, Царица небесная, призри со всею милостью Своею на рабов Твоих, к Тебе обращенных, которые не смогли еще обзавестись потомством, ниспошли Своим всесильным ходатайством исцеление от бесплодия. О, Богородице, услышь наши молитвы, утоли скорбь и даруй мужество жить во благе. Смиренно прибегаем к Тебе и молим, испроси у Всемилостивого Господа нашего прощения за все грехи, нами содеянные по воли и без. И все, что в праведной жизни нужно будет нам, испроси у Сына Твоего, Христа Спасителя. Ты единственная надежда наша в час смерти, одари нас христианской кончиной и введи в Царство Господне. Со всеми святыми молим Тебя неустанно и прославляем единого Господа, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь

Молитвенные слова о защите детей

Молитва Богородице о защите детей

Молитва о замужестве

О, Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня, недостойной слуги Твоей, и вознеси ее ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив он будет мольбам нашим. Прибегаю к Тебе как к Заступнице нашей: услышь нас, молящихся Тебе, покрой нас покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего нам всех благ: супругам любви да согласия, детям послушания, обиженным терпения, скорбящим благодушия, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Сохрани меня от гордости и самолюбия, дай же мне охоту к трудолюбию и благослови труды мои. Как Закон Господа Бога нашего повелевает людям в честном супружестве жить, то приведи меня, Матерь Божья к нему, не для угождения желанию моему, но для исполнения предназначения Отца нашего Святого, ибо Он Сам сказал: нехорошо человеку быть одному и создав ему жену в помощницу, благословил их расти, плодитися и населять землю. Пресвятая Богородица, услышь смиренную молитву из глубины сердца девичьего моего: дай мне супруга честного и благочестивого, дабы мы в любви с ним и в согласии прославляли Тебя и милосердного Бога: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Молитва о защите от злых духов

Молитва о защите от злых духов

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