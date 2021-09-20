Різдво Пресвятої Богородиці: молитва святій, про що треба просити

Молитва в цей день має особливу силу і всі прохання, які зроблені від чистого серця будуть почуті.

У вівторок, 21 вересня, Церква східного обряду відзначає свято Різдва Пресвятої Богородиці, повна назва якого звучить — Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Особлива увага в цей день приділяється жінкам, так як вони є продовжувачками роду

В цей день в храмах проводяться богослужіння, люди приходять до ікони Богородиці і просять у Діви Марії блага і здоров’я для своїх рідних. Жінок, у яких діти вже є, моляться про їхнє щастя, а бездітні молили про зачаття.

Також, Діву Марію просять допомоги у возз’єднанні сім’ї, налагодженні любовних відносин між подружжям, про викорінення образ і сварок.

Варто відзначити, що Богородицю можна просити як за себе, так і за близьких і друзів.

"Телеграф" зібрав найсильніші молитви, які потрібно читати в це світле свято:

Молитва про зачаття дитини

О, Непорочна, Благословенна Діва Марія, у Господа випрохана святими молитвами, Богу віддана, Господом улюблена, обрана матір’ю Господа нашого Ісуса Христа за своєю чистотою душі і тіла. Хто ж прославив Тебе або НЕ догодити, адже Народження Твоє — це наш порятунок. Прийми молитву нашу від недостойних рабів Твоїх, не відкинь благання нашого серця. Тебе прославляємо знову і знову, Твоя велич оспівуємо, до Тебе припадаємо з розчуленням, як до швидкої заступниці плодовитий. Молимо Тебе, випроси у Сина Твого Ісуса Христа, Бога нашого обдарувати нас недостойних благочестивим життям, нехай буде він жити ми, як завгодно то Богу нашому, і з користю для душ наших. О, Пресвята Діва Марія, Цариця небесна, зглянься з усією милости Своєї на рабів Твоїх, до Тебе звернених, які не змогли ще обзавестися потомством, пошли Своїм всесильним клопотанням зцілення від безпліддя. О, Богородице, почуй наші молитви, утоли скорботу і даруй мужність жити в щасті. Смиренно вдаємося до Тебе і молимо, випроси у Всемилостивого Господа нашого прощення за всі гріхи, нами вчинені по волі і без. І все, що в праведного життя потрібно буде нам, випроси у Сина Твого, Христа Спасителя. Ти єдина надія наша на годину смерті, даруй нас християнської смертю і введи в Царство Господнє. З усіма святими молимо Тебе невпинно і прославляємо єдиного Господа, Отця і Сина і Святого Духа. амінь

Молитовні слова про захист дітей

Молитва Богородиці про захист дітей

Молитва про заміжжя

О, Пресвята Діва Марія, прийми молитву цю від мене, негідною слуги Твоєї, і принесеш її до Престолу Бога Сина Свого, щоб милостивий він буде благань нашим. Вдаюся до Тебе як до Заступниці нашої: почуй нас, тих, хто молиться Тобі, покрий нас покровом Твоїм, і випроси у Бога Сина Твого нам всіх благ: подружжю любові та злагоди, дітям слухняності, скривдженим терпіння, скорботним благодушності, всім же нам дух розуму і благочестя, дух милосердя і лагідності, дух чистоти і правди. Збережи мене від гордості і самолюбства, дай же мені охоту до праці і благослови труди мої. Як Закон Господа Бога нашого велить людям в чесному подружжі жити, то приведи мене, Матір Божа до нього, не для догоди бажанню моєму, а для виконання призначення Отця нашого Святого, бо Він Сам сказав: недобре чоловікові бути одному і створивши йому дружину в помічницю, благословив їх рости, плодітіся і населяти землю. Пресвята Богородиця, почуй смиренну молитву з глибини серця дівочого мого: дай мені чоловіка чесного і побожного, щоб ми в любові з ним і в згоді прославляли Тебе і милосердного Бога: Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. амінь

Молитва про захист від злих духів

Молитва про захист від злих духів

Також, "Телеграф" підібрав для вас самі красиві вітальні листівки і картинки до свята 21 вересня, якими ви можете привітати своїх близьких в цей день.