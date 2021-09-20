Різдво Пресвятої Богородиці: листівки і поздоровлення зі святом

Народження Богородиці щорічно відзначається 21 вересня

У вівторок, 21 вересня, Церква східного обряду відзначає свято Різдва Пресвятої Богородиці. Свято є двонадесятим, який відзначається за новим стилем. Вважається, що в цей день народилася Діва Марія, матір Ісуса Христа.

Діва Марія народилася в Галілейському місті Назареті, від праведних батьків Йоакима і Анни. Вони дожили до глибокої старості, але не мали дітей, тому часто молилися Богу про дитину. Одного разу до Йоакима і Анни явився ангел і сповістив їх про майбутнє поповнення, але доньку вони повинні назвати Марією. Так і сталося.

"Телеграф" підібрав для вас найкрасивіші вітальні листівки і картинки до свята 21 вересня, якими ви можете привітати своїх близьких в цей день.

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Нагадаємо, що 21 вересня настане осіннє рівнодення. Про традиції і заборони цього дня читайте в матеріалі "Телеграфа".