Осеннее равноденствие 2021: какие три знака Зодиака смогут привлечь удачу в свою жизнь и как

В этот день нужно избавляться от всего лишнего и расчищать пространство в своей жизни.

Равноденствие или день осеннего равноденствия — очень сильная по своей энергетике дата. Именно поэтому астрологи отмечают, что в эти сутки очень легко как привлечь удачу, так и спугнуть ее. "Телеграф" рассказывает, как призвать удачу в свою жизнь разным знакам Зодиака.

Овен

Овнам необходимо пересмотреть свои жизненные принципы и ценности. Удача придет к вам тогда, когда вы избавитесь от лишнего и уберете всех токсичных людей из своей жизни. Загляните внутрь самих себя и подумайте, чего вам действительно хочется.

Читайте также: Категория Lifestyle Ретроградный Меркурий, полнолуние и равноденствие: астролог составила гороскоп на неделю Согласно астрологическому прогнозу, этот понедельник — один из самых удачных дней в сентябре.

Лев

Львам для привлечения удачи в этот день стоит заглянуть внутрь самих себя. Подумайте о своих истинных желаниях и чувствах. Не стоит переживать по мелочам. Ваше спокойствие — залог привлечения положительных событий в вашу жизнь.

Скорпион

Скорпионам привлечь удачу в свою жизнь поможет непоколебимая вера в себя. Самое главное в день осеннего равноденствия — не сдаваться, если что-то будет идти не так, как хотелось бы. Оставайтесь на позитиве — это станет залогом привлечения счастья в вашу жизнь.

Ранее "Телеграф" публиковал красивые открытки и поздравления с днем осеннего равноденствия, которые вы можете отправить своим друзьям.