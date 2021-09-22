Укр

Осеннее равноденствие 2021: какие три знака Зодиака смогут привлечь удачу в свою жизнь и как

Автор
Ольга Броскова
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Автор
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День осеннего равноденствия
День осеннего равноденствия

В этот день нужно избавляться от всего лишнего и расчищать пространство в своей жизни.

Равноденствие или день осеннего равноденствия — очень сильная по своей энергетике дата. Именно поэтому астрологи отмечают, что в эти сутки очень легко как привлечь удачу, так и спугнуть ее. "Телеграф" рассказывает, как призвать удачу в свою жизнь разным знакам Зодиака.

Овен

Овнам необходимо пересмотреть свои жизненные принципы и ценности. Удача придет к вам тогда, когда вы избавитесь от лишнего и уберете всех токсичных людей из своей жизни. Загляните внутрь самих себя и подумайте, чего вам действительно хочется.

Лев

Львам для привлечения удачи в этот день стоит заглянуть внутрь самих себя. Подумайте о своих истинных желаниях и чувствах. Не стоит переживать по мелочам. Ваше спокойствие — залог привлечения положительных событий в вашу жизнь.

Скорпион

Скорпионам привлечь удачу в свою жизнь поможет непоколебимая вера в себя. Самое главное в день осеннего равноденствия — не сдаваться, если что-то будет идти не так, как хотелось бы. Оставайтесь на позитиве — это станет залогом привлечения счастья в вашу жизнь.

Ранее "Телеграф" публиковал красивые открытки и поздравления с днем осеннего равноденствия, которые вы можете отправить своим друзьям.

Теги:
#Гороскоп #Равноденствие #Осеннее равноденствие
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