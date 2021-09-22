Осеннее равноденствие 2021: какие три знака Зодиака смогут привлечь удачу в свою жизнь и как
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 19
В этот день нужно избавляться от всего лишнего и расчищать пространство в своей жизни.
Равноденствие или день осеннего равноденствия — очень сильная по своей энергетике дата. Именно поэтому астрологи отмечают, что в эти сутки очень легко как привлечь удачу, так и спугнуть ее. "Телеграф" рассказывает, как призвать удачу в свою жизнь разным знакам Зодиака.
Овен
Овнам необходимо пересмотреть свои жизненные принципы и ценности. Удача придет к вам тогда, когда вы избавитесь от лишнего и уберете всех токсичных людей из своей жизни. Загляните внутрь самих себя и подумайте, чего вам действительно хочется.
Лев
Львам для привлечения удачи в этот день стоит заглянуть внутрь самих себя. Подумайте о своих истинных желаниях и чувствах. Не стоит переживать по мелочам. Ваше спокойствие — залог привлечения положительных событий в вашу жизнь.
Скорпион
Скорпионам привлечь удачу в свою жизнь поможет непоколебимая вера в себя. Самое главное в день осеннего равноденствия — не сдаваться, если что-то будет идти не так, как хотелось бы. Оставайтесь на позитиве — это станет залогом привлечения счастья в вашу жизнь.
Ранее "Телеграф" публиковал красивые открытки и поздравления с днем осеннего равноденствия, которые вы можете отправить своим друзьям.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-