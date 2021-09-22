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Осіннє рівнодення 2021: які три знаки Зодіаку зможуть залучити удачу в своє життя і як

Автор
Ольга Броскова
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Автор
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День осіннього рівнодення
День осіннього рівнодення

У цей день потрібно позбавлятися від усього зайвого і розчищати простір у своєму житті.

Рівнодення або день осіннього рівнодення — дуже сильна за своєю енергетикою дата. Саме тому астрологи відзначають, що в цю добу дуже легко як залучити удачу, так і злякати її. "Телеграф" розповідає, як закликати удачу в своє життя різним знакам Зодіаку.

Овен

Овнам необхідно переглянути свої життєві принципи і цінності. Удача прийде до вас тоді, коли ви позбудетеся від зайвого і приберете всі токсичних людей зі свого життя. Загляньте всередину самих себе і подумайте, чого вам дійсно хочеться.

Лев

Левам для залучення удачі в цей день варто заглянути всередину самих себе. Подумайте про свої справжні бажання і почуттях. Не варто переживати через дрібниці. Ваш спокій — запорука залучення позитивних подій в ваше життя.

Скорпіон

Скорпіонам залучити удачу в своє життя допоможе непохитна віра в себе. Найголовніше в день осіннього рівнодення — не здаватися, якщо щось буде йти не так, як хотілося б. Залишайтеся на позитиві — це стане запорукою залучення щастя у ваше життя.

Раніше "Телеграф" публікував красиві листівки і поздоровлення з днем осіннього рівнодення, які ви можете відправити своїм друзям.

Теги:
#Гороскоп #Рівнодення #Осіннє рівнодення
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