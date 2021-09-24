Укр

"Мужицкий дождь!" Прыгающие с крыши россияне развеселили сеть (видео)

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
12
В России парашютисты приземлялись среди машин
В России парашютисты приземлялись среди машин

Экстрималы не дали скучать водителям авто, которые стояли в пробке

В Москве в районе Ленинского проспекта парашютисты летали над автомобилями и приземлялись прямо на дорогу.

Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает Telegram-канал "MDK".

В сети появилось видео, как примерно 4-5 парашютистов приземлялись на дорогу, где в пробках стояло много автомобилей. На улице шел дождь и была пасмурная погода, однако, очевидно, экстремалов это не остановило, чтобы полетать над городом.

Как так получилось, что людям с парашютами пришлось приземляться на проезжую часть неизвестно, однако читателей сети увиденное видео повеселило. И водителям автомобилей было не так грустно ждать, пока загорится "зеленый" свет. Между тем они могли понаблюдать за "мужицким дождем".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале августа в Одессе местный житель прыгнул с балкона 24-го этажа с парашютом, чем напугал прохожих.

Напоминаем, что в августе в Тернопольской области 81-летняя женщина выпала с окна пятого этажа, однако зацепилась за веревку для белья и висела так, пока не приехали спасатели.

Теги:
#Москва #Россия #Парашютисты #Экстремалы
Главные новости дня
Украина
Итоги дня 23 сентября: "желтая" зона в Украине, принятие закона об олигархах, протесты под Радой
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Главные новости дня
Итоги дня 23 сентября: "желтая" зона в Украине, принятие закона об олигархах, протесты под Радой
Дата публикации
Категория
Оппозиция блокирует трибуну Рады перед рассмотрением "закона об олигархах"
Сквозь крики и блокирование: как Рада дала старт борьбе с олигархами (репортаж)
Дата публикации
Категория
Коронавирус угнетает психику
Из-за ковида люди перестали получать от жизни удовольствие и живут в атмосфере страха
Дата публикации
Категория
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко
Александр Корниенко: Разумков ведёт себя не как член команды президента
Дата публикации
Категория
Статистика коронавируса в Украине на 23.09.2021
Украина перешла в "желтую" зону с новым рекордом заболеваемости: сводка на 23 сентября