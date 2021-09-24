"Мужицкий дождь!" Прыгающие с крыши россияне развеселили сеть (видео)

Экстрималы не дали скучать водителям авто, которые стояли в пробке

В Москве в районе Ленинского проспекта парашютисты летали над автомобилями и приземлялись прямо на дорогу.

Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает Telegram-канал "MDK".

В сети появилось видео, как примерно 4-5 парашютистов приземлялись на дорогу, где в пробках стояло много автомобилей. На улице шел дождь и была пасмурная погода, однако, очевидно, экстремалов это не остановило, чтобы полетать над городом.

Как так получилось, что людям с парашютами пришлось приземляться на проезжую часть неизвестно, однако читателей сети увиденное видео повеселило. И водителям автомобилей было не так грустно ждать, пока загорится "зеленый" свет. Между тем они могли понаблюдать за "мужицким дождем".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале августа в Одессе местный житель прыгнул с балкона 24-го этажа с парашютом, чем напугал прохожих.

Напоминаем, что в августе в Тернопольской области 81-летняя женщина выпала с окна пятого этажа, однако зацепилась за веревку для белья и висела так, пока не приехали спасатели.