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"Мужицький дощ!" Стрибаючі з даху росіяни розвеселили мережу (відео)

Автор
Іванка Гамчук
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В Росії парашутисти приземлялися серед машин
В Росії парашутисти приземлялися серед машин

Екстримали не дали нудьгувати водіям авто, котрі стояли у заторі

У Москві в районі Ленінського проспекту парашутисти літали над автомобілями та приземлялися прямо на дорогу.

Про це в четвер, 23 вересня, повідомляє Telegram-канал "MDK".

В мережі зʼявилося відео, як приблизно 4-5 парашутистів приземлялися на дорогу, де в заторах стояло багато автомобілів. На вулиці падав дощ і була похмура погода, проте, очевидно, екстремалів це не зупинило, щоб політати над містом.

Як так вийшло, що людям з парашутами довелося приземлятися на проїжджу частину невідомо, проте читачів мережі побачене відео повеселило. Та й водіям автомобілів було не так сумно чекати, поки загориться "зелене" світло. Тим часом вони могли поспостерігати за "мужицьким дощем".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку серпня в Одесі місцевий мешканець стрибнув із балкона 24-го поверху з парашутом, чим налякав перехожих.

Нагадуємо, що в серпні у Тернопільській області 81-річна жінка випала із вікна пʼятого поверху, проте зачепилася за мотузку для білизни і висіла так, поки не приїхали рятувальники.

Теги:
#Москва #Росія #Парашутисти #Екстремали
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