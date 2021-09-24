Укр

Пьяного Николаса Кейджа приняли за бездомного и выгнали из ресторана (фото)

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
188
Кадр из фильма "Свинья" с Николасом Кейджем Новость обновлена 24 сентября 2021, 14:36
Кадр из фильма "Свинья" с Николасом Кейджем

Из-за неопрятного внешнего вида Кейджа приняли за бездомного в гламурном ресторане.

Звезду фильмов "Призрачный гонщик" и "Сокровище нации" Николаса Кейджа выгнали из модного ресторана в Лас-Вегасе. Причиной этого стал неприглядный вид актера.

Таблоид The Sun опубликовал видео произошедшего.

Судя по видеозаписи, Кейджа просили покинуть ресторан, однако он не хотел этого делать. В итоге актера за руки вывел темнокожий охранник. Артист пытался вернуться в заведение, но его остановили на входе.

Николас Кейдж в ресторане Лас-Вегаса
Николас Кейдж в ресторане Лас-Вегаса

По рассказам очевидцев, Кейдж в этот вечер пил в ресторане дорогой виски и текилу. Его попросили покинуть заведение, по их словам. из-за того, что из-за неопрятного внешнего вида Кейджа приняли за бездомного. На опубликованном ролике Кейдж действительно выглядит не презентабельно: у него всклокоченные волосы и щетина. Актер был одет в леопардовые штаны, шлепки и черную фтуболку.

Как сообщал "Телеграф" в марте этого года 57-летний Николас Кейдж женился в пятый раз. Его супругой стала 26-летняя японка Рико Шибата. С предыдущей женой Эрикой Куки актер прожил в браке 4 дня.

Теги:
#Актер #Николас Кейдж
Украина рискует потерять национальное судостроение
Блоги/мнения
Морской бой с Россией: что нужно делать Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украина рискует потерять национальное судостроение
Морской бой с Россией: что нужно делать Украине
Дата публикации
Категория
Шмыгаль говорил о важном в полупустом зале ВРУ
Нардепы проигнорировали Шмыгаля: эксклюзивный фоторепортаж
Дата публикации
Категория
С 1 октября украинцев ждет новый тариф на электроэнергию
С 1 октября за электричество будем платить по новым ценам
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
К какой погоде готовиться в октябре? Ответ синоптика Укргидрометцентра
Дата публикации
Категория
Турагентство предлагало липовые медицинские справки
Волшебные справочки: как и за сколько в Украине подделывают ПЦР-тесты и сертификаты вакцинации