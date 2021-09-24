П’яного Ніколаса Кейджа переплутали з безхатченком і вигнали з ресторану (фото)

Через неохайний зовнішній вигляд Кейджа прийняли за безхатченка в гламурному ресторані.

Зірку фільмів "Примарний гонщик" і "Скарб нації" Ніколаса Кейджа вигнали з модного ресторану в Лас-Вегасі. Причиною цього став непривабливий вигляд актора.

Таблоїд The Sun опублікував відео події.

Судячи з відеозапису, Кейджа просили покинути ресторан, проте він не хотів цього робити. В результаті актора за руки вивів темношкірий охоронець. Артист намагався повернутися в заклад, але його зупинили на вході.

Ніколас Кейдж в ресторані Лас-Вегаса

За розповідями очевидців, Кейдж в цей вечір пив в ресторані дорогий віскі і текілу. Його попросили покинути заклад, за їхніми словами. через те, що через неохайний зовнішній вигляд Кейджа прийняли за безхатченка. На опублікованому ролику Кейдж дійсно виглядає не презентабельно: у нього скуйовджене волосся і щетина. Актор був одягнений в леопардові штани, шльопанці і чорну фтуболку.

Як повідомляв "Телеграф" в березні цього року 57-річний Ніколас Кейдж одружився вп’яте. Його дружиною стала 26-річна японка Ріко Шибата. З попередньою дружиною Ерікою Кукі актор прожив у шлюбі 4 дні.