Вам грустно или злитесь: какую еду съесть, чтобы поднять себе настроение

Полезная еда поможет вам справиться с негативными эмоциями.

Ни для кого не секрет, что еда способна влиять на наше настроение. Не зря же нас тянет съесть, что-нибудь сладкое, когда нам скучно или грустно. Однако, если все время перекусывать сладким, можно очень быстро распрощаться со стройной фигурой. "Телеграф" решил сделать для вас полезную инфографику с полезными перекусами, которые помогут вам справиться с такими эмоциями, как грусть, скука или злость.

Что съесть, когда грустно или скучно

Полезная еда при стрессах

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