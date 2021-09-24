Укр

Вам грустно или злитесь: какую еду съесть, чтобы поднять себе настроение

Автор
Ольга Броскова
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Автор
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Полезная еда при стрессах
Полезная еда при стрессах

Полезная еда поможет вам справиться с негативными эмоциями.

Ни для кого не секрет, что еда способна влиять на наше настроение. Не зря же нас тянет съесть, что-нибудь сладкое, когда нам скучно или грустно. Однако, если все время перекусывать сладким, можно очень быстро распрощаться со стройной фигурой. "Телеграф" решил сделать для вас полезную инфографику с полезными перекусами, которые помогут вам справиться с такими эмоциями, как грусть, скука или злость.

Что съесть, когда грустно или скучно

Полезная еда при стрессах
Полезная еда при стрессах

Ранее "Телеграф" также публиковал рецепт невероятно полезной пасты Амосова, которая рекомендуется для профилактики болезней сердца. Мы также публиковали советы диетолога о том, как правильно питаться осенью, чтобы получать максимум витаминов.

Теги:
#Здоровье #Эмоции #Еда
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