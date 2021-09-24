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Вам сумно або нудно: яку їжу з’їсти, щоб підняти собі настрій

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Корисна їжа при стресах Новина оновлена 24 вересня 2021, 17:22
Корисна їжа при стресах

Корисна їжа допоможе вам впоратися з негативними емоціями.

Ні для кого не секрет, що їжа здатна впливати на наш настрій. Не дарма ж нас тягне з’їсти, що-небудь солодке, коли нам нудно або сумно. Однак, якщо весь час перекушувати солодким, можна дуже швидко розпрощатися зі стрункою фігурою. "Телеграф" вирішив зробити для вас корисну інфографіку з корисними перекусами, які допоможуть вам справитися з такими емоціями, як смуток, нудьга або злість.

Що з’їсти, коли сумно або нудно

Корисна їжа при стресах
Корисна їжа при стресах

Раніше "Телеграф" також публікував рецепт неймовірно корисною пасти Амосова, яка рекомендується для профілактики хвороб серця. Ми також публікували поради дієтолога про те, як правильно харчуватися восени, щоб отримувати максимум вітамінів.

Теги:
#Здоров'я #Емоції #Їжа
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