Вам сумно або нудно: яку їжу з’їсти, щоб підняти собі настрій

Корисна їжа допоможе вам впоратися з негативними емоціями.

Ні для кого не секрет, що їжа здатна впливати на наш настрій. Не дарма ж нас тягне з’їсти, що-небудь солодке, коли нам нудно або сумно. Однак, якщо весь час перекушувати солодким, можна дуже швидко розпрощатися зі стрункою фігурою. "Телеграф" вирішив зробити для вас корисну інфографіку з корисними перекусами, які допоможуть вам справитися з такими емоціями, як смуток, нудьга або злість.

Що з’їсти, коли сумно або нудно

Корисна їжа при стресах

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