Интрига в стиле Андрея Рыбака: один из участников решил покинуть проект на второй неделе

Полицейский Александр Борзенко шокировал Злату Огневич своим заявлением.

В пятницу, 24 сентября, состоялся второй выпуск романтического шоу "Холостячка" с певицей Златой Огневич. После первого эфира, в котором шоу покинули сразу 9 участников, оставшиеся 16 мужчин продолжили бороться за сердце украинской красавицы.

Второй выпуск — это всегда первые свидания. Участники сразу начали доставать свои "козыри", чтобы завоевать Холостячку.

Однако один из участников решил воспользоваться "методом" комика Андрея Рыбака из первого сезона "Холостячки" с Ксенией Мишиной. Начальник патрульной службы в Кременчуге Александр Борзенко во время своего свидания со Златой шокировал ее своим решением покинуть проект, однако мужчина специально подал информацию так, чтобы увидеть реакцию певицы на то, что он хочет уйти.

На самом деле Александру просто нужно отлучиться по работе на несколько дней. Злата долго думала позволить ли Александру отлучиться, ведь это будет не совсем честно по отношению к другим участникам, но все же позволила ему это.

Ранее, "Телеграф" писал, как прошло первое свидание Златы Огневич на проекте "Холостячка", которое состоялось с бизнесменом со Львова Дмитрием Шевченко.