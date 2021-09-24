Інтрига в стилі Андрія Рибака: один з учасників вирішив покинути проект на другому тижні

Поліцейський Олександр Борзенко шокував Злату Огневич своєю заявою.

У п’ятницю, 24 вересня, відбувся другий випуск романтичного шоу "Холостячка" зі співачкою Златою Огневич. Після першого ефіру, в якому шоу покинули відразу 9 учасників, 16 чоловіків, що лишилися, продовжили боротися за серце української красуні.

Другий випуск — це завжди перші побачення. Учасники відразу почали діставати свої "козирі", щоб завоювати Холостячку. Однак один з учасників вирішив скористатися "методом" коміка Андрія Рибака з першого сезону "Холостячки" з Ксенією Мішиною.

Начальник патрульної служби в Кременчуці Олександр Борзенко під час свого побачення зі Златою шокував її своїм рішенням залишити проєкт, однак чоловік спеціально подав інформацію так, щоб побачити реакцію співачки на те, що він хоче піти.

Насправді Олександру просто потрібно відлучитися по роботі на кілька днів. Злата довго думала чи дозволити Олександру відлучитися, адже це буде не зовсім чесно стосовно інших учасників, але все ж дозволила йому це.

Раніше, "Телеграф" писав, як пройшло перше побачення Злати Огневич на проєкті "Холостячка", яке відбулося з бізнесменом зі Львова Дмитром Шевченка.